東捷公告7月 EPS 0.29元 賺贏上半年的0.27元

東捷（8064）因近期股（債）價量異常，22日應櫃買中心要求公布相關資訊，今年7月合併營收2.29億元，年減20%。稅後純益4,700萬元，年增38%；每股稅後純益0.29元，單月EPS即賺贏今年上半年的0.27元。

東捷今天股價下跌0.8元，成交量逾1.73萬張，收63元，呈連二跌走勢。相較於8月6日收盤價的48.15元低點，8月20日來到65元的高點，漲幅逼近35%。今天的63元與48.15元相較，仍有30%的漲幅。

東捷在半導體先進封裝領域，推出一系列解決方案，包括開發：重布線（RDL）雷射線路修補設備，並搭載自動光學量測，以快速自動化且精準量測，修復RDL金屬極光阻線路；而所研發的玻璃載板雷射切割設備，搭載改質及熱裂的雙雷射軸架構，可將玻璃載板裁切成所需尺寸及形狀，以適應FOPLP製程需要。

同時，東捷運用雷射同步雙面作業技術，開發玻璃載板邊緣封裝環氧樹脂修整設備方面，精準清除邊緣溢膠，使得剝離製程後的玻璃載板可重新再利用，奠定東捷在半導體先進封裝設備的競爭優勢。

東捷今年第2季毛利率31.26%，季增9.89個百分點；營益率4.65%與淨利率8.46%，分別較首季的-10.04%與2.49%表現優異，交出「三率三升」佳績。稅後純益0.39億元，季大增575%，較去年同期由虧轉盈；每股稅後純益0.24元。累計上半年合併營收12.47億元，年減20.3%。毛利率26.67%，年增5.75個百分點。稅後純益0.45億元，年減17.8%；每股稅後純益0.27元。