快訊

福建宣布即日起受理赴馬祖旅遊申請 觀光署回應了

獨／「考慮3天決定迎接挑戰」 賈永婕親曝接任台北101董事長原因

財政部證實了！台北101董事長由她出任 賈永婕曬美照：迎接新挑戰

東捷公告7月 EPS 0.29元 賺贏上半年的0.27元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

東捷（8064）因近期股（債）價量異常，22日應櫃買中心要求公布相關資訊，今年7月合併營收2.29億元，年減20%。稅後純益4,700萬元，年增38%；每股稅後純益0.29元，單月EPS即賺贏今年上半年的0.27元。

東捷今天股價下跌0.8元，成交量逾1.73萬張，收63元，呈連二跌走勢。相較於8月6日收盤價的48.15元低點，8月20日來到65元的高點，漲幅逼近35%。今天的63元與48.15元相較，仍有30%的漲幅。

東捷在半導體先進封裝領域，推出一系列解決方案，包括開發：重布線（RDL）雷射線路修補設備，並搭載自動光學量測，以快速自動化且精準量測，修復RDL金屬極光阻線路；而所研發的玻璃載板雷射切割設備，搭載改質及熱裂的雙雷射軸架構，可將玻璃載板裁切成所需尺寸及形狀，以適應FOPLP製程需要。

同時，東捷運用雷射同步雙面作業技術，開發玻璃載板邊緣封裝環氧樹脂修整設備方面，精準清除邊緣溢膠，使得剝離製程後的玻璃載板可重新再利用，奠定東捷在半導體先進封裝設備的競爭優勢。

東捷今年第2季毛利率31.26%，季增9.89個百分點；營益率4.65%與淨利率8.46%，分別較首季的-10.04%與2.49%表現優異，交出「三率三升」佳績。稅後純益0.39億元，季大增575%，較去年同期由虧轉盈；每股稅後純益0.24元。累計上半年合併營收12.47億元，年減20.3%。毛利率26.67%，年增5.75個百分點。稅後純益0.45億元，年減17.8%；每股稅後純益0.27元。

半導體 毛利率

延伸閱讀

維田股價飆漲 公告7月 EPS 0.09元

EPS成長近2倍的機殼股：勤誠

聯鈞領軍矽光子熱潮

三大利多加持！美銀重申台積電「買進」評等、目標價維持1200元

相關新聞

跌深就是最大利多 ABF 三雄齊漲、景碩飆漲停最搶眼

台股22日開高走低，盤中翻黑，盤面上跌深股成為資金轉進的標的，ABF載板三雄由景碩（3189）領軍，股價以平盤開出後衝上...

世芯2025成長動能亮點十足 大摩喊最新目標價4,280元

世芯-KY（3661）22日盤中上漲逾5%，近期股價也不斷緩步向上推升。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的個股報告中指出...

蘋概股景碩下半年營運轉強 股價亮燈漲停

蘋果概念股載板廠商景碩（3189）下半年營運隨客戶新機發布以及記憶體用板需求成長，今日股價急拉漲停113元，持續逼近南電...

金寶大股東逢高擬出清持股 法人喊免驚、外資續押買超

老牌電子大廠金寶（2312）近年成功切入伺服器供應鏈，大幅提升未來整體的營運表現，並帶著股價持續上攻，金寶自2020年低...

凌華走出谷底 Q4拚轉盈

凌華（6166）昨（21）日參加證交所「AI產業鏈主題式業績發表會」，總經理黃怡暾指出，公司營運即將走出谷底，力拚第4季...

誠美材Q3營運 變數多

偏光片大廠誠美材（4960）昨（21）日召開法說會，針對本季營運展望，誠美材表示，由於奧運賽事結束、618銷售疲弱，加上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。