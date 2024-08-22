跌深就是最大利多 ABF 三雄齊漲、景碩飆漲停最搶眼

台股22日開高走低，盤中翻黑，盤面上跌深股成為資金轉進的標的，ABF載板三雄由景碩（3189）領軍，股價以平盤開出後衝上漲停113元鎖死，排隊買單超過1.1萬張，表現最為強勢，欣興（3037）也大漲逾半根停板，南電（8046）盤中漲幅逾2%。

景碩7月合併營收 26.92 億元，創近 19 個月新高，月增 12.1%，年增 39.1%，累計今年前七月營收 169.87 億元，年增 11.5%；景碩表示，記憶體用板需求穩定成長，另外，ABF載板營收占比約達 40%，下半年有望隨著需求成長持續拉升。

欣興7月營收100.51億元，月增13.3%，年增17.3%，累計今年前七月營收643.31億元，年增6.56%；法人認為，欣興除上半年受惠蘋果推出新款 iPad Pro 及 Macbook Air，下半年則有搭載 M4 晶片的 Macbook Pro之外，另一主要客戶英特爾在下半年將推出筆記型電腦及伺服器用的ABF 載板。

南電7月合併營收31.25億元，受惠出貨升溫，營收持續向上，月增13.8%，年減6.2%，單月營收重返30億元大關，寫下近九個月高點，連續五個月較前月成長；累計今年前七月營收183.47億元，年減29.5%。

景碩早盤以103元平盤開出，盤中衝上漲停113元鎖死；欣興以154.5元開出後一度拉升至164.5元，盤中漲幅逾5%；南電以147.5元平盤開出後一度拉升至155元，盤中漲幅逾2%。