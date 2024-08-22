快訊

權值股疲軟 台股跌89點收22,148點、台積電跌7元收951元

板橋馬場明星馬「王子」命喪火窟 身價超過500萬、6年前曾是應曉薇愛馬

賴清德明致祭八二三烈士 上次去金門被郭台銘突襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跌深就是最大利多 ABF 三雄齊漲、景碩飆漲停最搶眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
景碩。擷自景碩官網
景碩。擷自景碩官網

台股22日開高走低，盤中翻黑，盤面上跌深股成為資金轉進的標的，ABF載板三雄由景碩（3189）領軍，股價以平盤開出後衝上漲停113元鎖死，排隊買單超過1.1萬張，表現最為強勢，欣興（3037）也大漲逾半根停板，南電（8046）盤中漲幅逾2%。

景碩7月合併營收 26.92 億元，創近 19 個月新高，月增 12.1%，年增 39.1%，累計今年前七月營收 169.87 億元，年增 11.5%；景碩表示，記憶體用板需求穩定成長，另外，ABF載板營收占比約達 40%，下半年有望隨著需求成長持續拉升。

欣興7月營收100.51億元，月增13.3%，年增17.3%，累計今年前七月營收643.31億元，年增6.56%；法人認為，欣興除上半年受惠蘋果推出新款 iPad Pro 及 Macbook Air，下半年則有搭載 M4 晶片的 Macbook Pro之外，另一主要客戶英特爾在下半年將推出筆記型電腦及伺服器用的ABF 載板。

南電7月合併營收31.25億元，受惠出貨升溫，營收持續向上，月增13.8%，年減6.2%，單月營收重返30億元大關，寫下近九個月高點，連續五個月較前月成長；累計今年前七月營收183.47億元，年減29.5%。

景碩早盤以103元平盤開出，盤中衝上漲停113元鎖死；欣興以154.5元開出後一度拉升至164.5元，盤中漲幅逾5%；南電以147.5元平盤開出後一度拉升至155元，盤中漲幅逾2%。

景碩 營收

延伸閱讀

世芯2025成長動能亮點十足 大摩喊最新目標價4,280元

AI PC賣點在哪裡？英特爾行銷主管這樣說

英特爾推AI PC加速計畫 台灣夥伴訊連現身說法

第二季財報三率三降低於預期 英特爾怎麼了？

相關新聞

跌深就是最大利多 ABF 三雄齊漲、景碩飆漲停最搶眼

台股22日開高走低，盤中翻黑，盤面上跌深股成為資金轉進的標的，ABF載板三雄由景碩（3189）領軍，股價以平盤開出後衝上...

世芯2025成長動能亮點十足 大摩喊最新目標價4,280元

世芯-KY（3661）22日盤中上漲逾5%，近期股價也不斷緩步向上推升。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的個股報告中指出...

蘋概股景碩下半年營運轉強 股價亮燈漲停

蘋果概念股載板廠商景碩（3189）下半年營運隨客戶新機發布以及記憶體用板需求成長，今日股價急拉漲停113元，持續逼近南電...

金寶大股東逢高擬出清持股 法人喊免驚、外資續押買超

老牌電子大廠金寶（2312）近年成功切入伺服器供應鏈，大幅提升未來整體的營運表現，並帶著股價持續上攻，金寶自2020年低...

凌華走出谷底 Q4拚轉盈

凌華（6166）昨（21）日參加證交所「AI產業鏈主題式業績發表會」，總經理黃怡暾指出，公司營運即將走出谷底，力拚第4季...

誠美材Q3營運 變數多

偏光片大廠誠美材（4960）昨（21）日召開法說會，針對本季營運展望，誠美材表示，由於奧運賽事結束、618銷售疲弱，加上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。