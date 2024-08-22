金寶大股東逢高擬出清持股 法人喊免驚、外資續押買超

老牌電子大廠金寶（2312）近年成功切入伺服器供應鏈，大幅提升未來整體的營運表現，並帶著股價持續上攻，金寶自2020年低點8.75元起漲，短短四年時間成功漲至最高28.75元，高低落差達228.571%，而原握有金寶約1410張持股的台榮（1220）實業廠，作為大股東也趁勢宣布，預計在8月17日至9月16日的期間，以一般交易的方式，逢高出脫手中持股、以實現獲利。

金寶大股東「台榮實業廠」早期以投資股票的角度，取得1,410張金寶的持股，不過近年隨著金寶股價大幅提升，台榮也瞄準這個機會，多次提出申報計畫，並規劃將旗下金寶持股，以「一般交易」的方式，分成數次來轉讓，最終預計把持有的金寶股票張數下降歸0，而台榮原先規劃在8月13日前，將旗下所有持股出清，不過計畫趕不上變化，當時伺服器市場，正受到GB200遞延傳言的影響，台榮也以金寶「股價不太理想」為由，未如期將持股賣出。

不過隨著金寶集團今年上半年財報揭曉，外界除了看到金寶上半年繳出每股大賺0.6元的超優表現外，更發現光是今年上半年，就已成功賺贏去年全年，稅後純益更達到8.9億元，年增1.36倍，衝上近九年同期最佳表現，連帶影響公司股價也持續回穩、並進一步繼續上攻，而大股東台榮也在8月14日宣布，重啟「轉讓持股的計畫」並預計在8月17日至9月16日之間完成交易。

金寶公司發言體系向《經濟日報》記者表示，轉讓持股是股東自己的投資策略，對此公司沒有任何評價、也不便評價。此外，公司也在8月19日公告宣布，台榮實業廠因轉讓持股的緣故，導致轉讓的持股比例，已超過選任時二分之一持股，因此將依公司法當然解任。

事實上，金寶於2022年完成改選董事，而大股東台榮實業廠代表人洪永城獲選「法人董事」時，手中持股為1,410張，持股比率約0.09%，原任期至2025年6月，不過，其於任期中轉讓超過選任時二分之一持股，依公司法當然解任。