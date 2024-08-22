聽新聞
test
0:00 / 0:00
美銀看權王 擁三利多
美銀證券本周舉行「亞洲科技之旅」活動，台積電受邀參加。美銀指出，台積電有三大利多加持，包括加速先進封裝產能擴展、提升CoWoS獲利、結構性AI增長有利平均銷售單價（ASP）的正面展望，維持「買進」評等及目標價1,200元。
談到台積電買下群創南科四廠，美銀分析，主要是為了擴充CoWoS產能，以滿足先進封裝需求強勁的狀況，看好購廠應該有助台積電加速擴產及舒緩產能短缺狀況。
美銀預期CoWoS營收成長率將高於公司整體營收成長率。隨著CoWoS產能持續擴大，獲利也會接近公司整體平均。在必要時，台積電也會考慮與專業封測代工（OSAT）廠合作，這對合作夥伴也是利多。
美銀看好台積電2025年及之後的代工產品均價（ASP）走勢，主因AI、高效能運算（HPC）及智慧手機都採用先進製程，台積電客戶之間的競爭也日益激烈。這將使台積電能維持或超越53%的長期毛利率目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言