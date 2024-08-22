美銀看權王 擁三利多

美銀證券本周舉行「亞洲科技之旅」活動，台積電受邀參加。美銀指出，台積電有三大利多加持，包括加速先進封裝產能擴展、提升CoWoS獲利、結構性AI增長有利平均銷售單價（ASP）的正面展望，維持「買進」評等及目標價1,200元。

談到台積電買下群創南科四廠，美銀分析，主要是為了擴充CoWoS產能，以滿足先進封裝需求強勁的狀況，看好購廠應該有助台積電加速擴產及舒緩產能短缺狀況。

美銀預期CoWoS營收成長率將高於公司整體營收成長率。隨著CoWoS產能持續擴大，獲利也會接近公司整體平均。在必要時，台積電也會考慮與專業封測代工（OSAT）廠合作，這對合作夥伴也是利多。

美銀看好台積電2025年及之後的代工產品均價（ASP）走勢，主因AI、高效能運算（HPC）及智慧手機都採用先進製程，台積電客戶之間的競爭也日益激烈。這將使台積電能維持或超越53%的長期毛利率目標。