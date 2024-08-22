誠美材Q3營運 變數多

偏光片大廠誠美材（4960）昨（21）日召開法說會，針對本季營運展望，誠美材表示，由於奧運賽事結束、618銷售疲弱，加上面板廠調整產能，市場需求轉弱，本季變數較第2季多，不過，誠美材透過產品組合調整，以及導入新客戶、新產品放量，看好營運有望愈來愈好。

誠美材今年第2季稅後淨損709萬元，較首季由盈轉虧，但較去年同期虧損1.75億元收斂，累計今年上半年稅後淨損366萬元，每股淨損0.01元。誠美材表示，今年上半年虧損較去年同期明顯減少，主因認列今年初轉投資歐普仕的投資收益，加上新台幣對美元貶值、日圓走貶挹注業外匯兌收益。

誠美材坦言，因第2季大客戶關廠影響，加上面板市場急轉直下，價格下滑，都讓本季營運增添變數，審慎看待，不過，誠美材近年積極優化產品組合，並拓展新客戶展現成果，帶動營運漸入佳境。

目前觀察中國大陸十一長假面板廠可能調節產能以保獲利，誠美材表示，近年產品結構調整，由過去電視應用轉為更高值化的資訊科技、車載及OLED等領域，且車載應用不僅出貨量增長，出貨面積也不斷放大，目前12.3吋已是主流機種，近年積極開拓新客戶也展現成果，隨新產品放量，有望降低單一客戶影響，帶動營運更上一層樓。