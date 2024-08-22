誠美材Q3營運 變數多
偏光片大廠誠美材（4960）昨（21）日召開法說會，針對本季營運展望，誠美材表示，由於奧運賽事結束、618銷售疲弱，加上面板廠調整產能，市場需求轉弱，本季變數較第2季多，不過，誠美材透過產品組合調整，以及導入新客戶、新產品放量，看好營運有望愈來愈好。
誠美材今年第2季稅後淨損709萬元，較首季由盈轉虧，但較去年同期虧損1.75億元收斂，累計今年上半年稅後淨損366萬元，每股淨損0.01元。誠美材表示，今年上半年虧損較去年同期明顯減少，主因認列今年初轉投資歐普仕的投資收益，加上新台幣對美元貶值、日圓走貶挹注業外匯兌收益。
誠美材坦言，因第2季大客戶關廠影響，加上面板市場急轉直下，價格下滑，都讓本季營運增添變數，審慎看待，不過，誠美材近年積極優化產品組合，並拓展新客戶展現成果，帶動營運漸入佳境。
目前觀察中國大陸十一長假面板廠可能調節產能以保獲利，誠美材表示，近年產品結構調整，由過去電視應用轉為更高值化的資訊科技、車載及OLED等領域，且車載應用不僅出貨量增長，出貨面積也不斷放大，目前12.3吋已是主流機種，近年積極開拓新客戶也展現成果，隨新產品放量，有望降低單一客戶影響，帶動營運更上一層樓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言