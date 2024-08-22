面板報價走疲 雙虎氣虛

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

8月下旬電視面板報價下跌，且跌幅較7月擴大，法人機構指出，原因在於電視市場需求疲弱，品牌、通路業者放緩採購腳步；至於資訊科技面板報價則持平，原因亦在於需求並未轉強；因面板報價走疲，法人圈對群創（3481）、友達多維持中立、區間操作評價。

根據群益、台新等投顧彙總，8月下旬電視面板報價走弱，原因在於近期電視市場需求疲弱，包括618檔期、奧運等大型運動賽事相關促銷動作成效欠佳，品牌業者放緩採購腳步，以爭取電視面板後續議價空間。

至於多數面板廠雖已因應市況降低產能利用率，但考量電視面板仍為獲利重心，減產幅度有限，行銷策略傾向個別品牌業者提供專案價格折讓，而非全面調降報價。

另外，根據外電引用研調機構報告指出，55吋電視面板報價5~6月到達136美元高峰，7月開始轉跌，且預估將持續下跌數個月。

分析師表示，雖整體面板產業產能利用率7月即已降低至約80%，但8月下旬電視面板報價下跌，且跌幅較7月擴大，原因在於電視市場需求疲弱；就評價而言，目前電視品牌廠備貨需求欠佳，法人圈8月以來對群創多維持中立至持有的評價，友達則多為中立、持有或區間操作評價。

產能利用率 群創 電視面板

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