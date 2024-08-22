凌華走出谷底 Q4拚轉盈

凌華（6166）昨（21）日參加證交所「AI產業鏈主題式業績發表會」，總經理黃怡暾指出，公司營運即將走出谷底，力拚第4季轉虧為盈。

受市場需求不佳，以及業外提列呆帳影響，凌華上半年陷入虧損，公司內部預期，下半年營運可望逐步回溫，成長動能主要來自與友達合作的業務，以及DMS客製化部分，加上公司積極布局AI領域陸續發酵。

凌華財務長鄒大智表示，公司近年積極布局AI相關領域，已經簽約但尚未出貨的Design Win專案，這二年在數量和金額表現特別突出。目前Design Win專案數量131個，其中43.5%與邊緣AI有關，符合產品發展策略，其中又以美國市場占大宗。

鄒大智指出，Design Win專案金額平均約三、四百萬美元，從簽約完到交貨需要三到五年，樂觀看待後續營運表現，相關專案將成為凌華未來幾年成長動能之一。

黃怡暾表示，凌華布局AI主要有四大策略及方向，第一部分就是邊緣AI，其次則為與友達合作的面板+運算業務，第三則是發展垂直化解決方案，最後為擴大DMS業務，凌華看好該業務未來成長性。

展望後市，凌華預估，第3季表現應該持平第2季，第4季因有不少新專案放量，整體表現會恢復到工業電腦產業正常水準，預計營收將呈現季比、年比雙成長。