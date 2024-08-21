台積電德國廠動土 股價失守5日線收958元、市值24.8兆

台積電（2330）歐洲首座12吋廠20日在德國德勒斯登舉行動土典禮，預計預計2027年底前量產，月產能約4萬片300mm（12吋）晶圓，但台積電德國廠動土的消息並未激勵股價表現，21日開低走低，以958元收盤，下跌15元，跌幅1.54%，失守5日線，影響大盤指數約121點，市值24兆8,433億元。

台積電2023年8月8日董事會後和博世、英飛凌、和恩智浦半導體共同宣布合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC）並推動德國設廠計畫；ESMC由台積電、博世、英飛凌和恩智浦（NXP）共同在德國半導體重鎮德勒斯登合資成立，總計投資金額預估超過100億歐元。

依據規畫，台積電德國廠月產能約4萬片300mm（12吋）晶圓，藉由先進的FinFET技術，將能進一步強化歐洲半導體製造生態系統，且創造約2,000個直接的高科技專業工作機會；ESMC目標在2027年底開始生產。

台積電海外布局再下一城，繼美國、日本之後，德國廠也動土，不過，21日股價卻是開低，以961元開出，下跌12元，股價開低走低，一度下滑至956元，終場則是收在958元，下跌15元，跌幅1.54%。

台積電在美國、日本及德國的建廠，將帶動協力廠商的商機；不過，21日的股價表現不同調，漢唐（2404）、閎康（3587）、信紘科（6667）、崇越（5434）上漲收盤，但帆宣（6196）則是下跌收盤。