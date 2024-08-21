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機器人大展登場 概念股卻是下跌居多、維田創高後翻黑

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台北國際自動化工業、AI機器人大展21日登場，維田（6570）挾著機器人題材，在展前連拉出4根漲停板，早盤以78元開出，創下歷史新高價，但隨後賣壓湧現，股價翻黑，盤中跌幅逾2%，黃仁勳欽點機器人股所羅門也是下跌表現。

機器人與自動化大展21日登場，重點聚焦機器人與智慧自動化，今年有全球1,200家廠商將展示最新智慧製造技術、設備及解決方案，包括工業自動化、機器人、智慧模具、物流及物聯網、冷鏈科技、3D列印、雷射應用及流體傳動零組件等主題，展現AI技術在各產業中的應用。

台廠供應鏈在機器人與自動化大展發表AI機器人最新研發成果與全新應用，市場預期有望引爆千億美元商機，相關概念股挾著題材成為近期盤面上的焦點，不過，開展首日，機器人的表現並不強勢，反而出現開高走低的表現。

維田在展前連續6個交易日遭外資賣超，股價展前則是連飆4根漲停，21日以78元開出，上漲5.3元，漲幅7.29%，創下歷史新高價，但股價開高後走低，一度翻黑下滑至70.5元，盤中跌幅逾2%，中斷連日來強漲的攻勢。

所羅門（2359）可說是輝達執行長黃仁勳欽點的機器人股，但在機器人展前就出現拉回休息的走勢，21日開低，以164元開出，盤中跌幅逾2%，已連續3個交易日下跌；鴻準（2354）21日以69.7元平盤開出後一度拉升至69.8元，但仍是不敵賣壓翻黑。

機器人股在大展登場日的表現普遍不強，盤面上以大拓-KY（8455）、百達-KY（2236）的漲幅較強，另外，廣運（6125）、上銀（2049）、微星（2377）等漲幅也超過1%，是相對強勢的機器人股。

AI 機器人

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