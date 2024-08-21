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面板扇出型封裝設備股休息 這檔化工股逆勢大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

面板級扇出型封裝（FOPLP）相關類股鑫科（3663）、友威科（3580）、東捷（8064）、晶彩科（3535）等近期表現搶眼，鑫科、友威科更是寫下歷史新高價，21日漲多休息，也是FOPLP概念股的永光（1711）盤中強漲逾5%，一度衝上22元。

永光傳出已打入群創FOPLP供應鏈，業者指出，由於FOPLP的載板由晶圓變成方形基板，面積擴大，特用光阻劑用量自然倍數成長。國產光阻劑早期進入共同開發，有助於提升國產比率，永光等公司的相關新產品預計在下月初國際半導體展亮相。

根據永光官網揭露訊息，該公司已開發出FOPLP光阻應用ECA 100系列、EPP 200系列、EverPI® P90 系列，受到法人關注。

永光先前受工研院邀請合作開發，特別提供面板級封裝黃光製程材料，包括高階I-line 光阻劑，以及絕緣層應用的PSPI光阻劑。

永光7月營收6.94億元，月減2%，年增7.8%，上半年稅後盈餘1.53億元，年增225%，每股稅後盈餘0.28元。

永光旗下特化事業目前已見回溫，光阻劑、碳化矽基板研磨液陸續通過新客戶認證並開始出貨，以大陸市場為主，正努力從4吋朝向到8吋發展。

至於光阻產品強調可繞式應用，廣泛使用在折疊手機的可捲式螢幕。色料事業將以優勢、環保產品搶攻大陸、土耳其等主要領頭廠商，力拚數量、品項成長空間。

面板

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