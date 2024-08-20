良得電今年業績看增8%

線材廠良得電（2462）昨（20）日舉行法說會，發言人江文裕表示，下半年營運將優於上半年，推動成長的主力包括低軌衛星、智慧移動、AI伺服器與電動車等產品；法人預估，良得電下半年毛利率目標為18%，全年業績成長落在6%至8%。

良得電上半年AC產品銷售占比達63%、DC占37%；內銷占44%、外銷56%；資訊周邊產品訊號連接線占35%、電腦系統電源傳出線組占31%、電器其他類電源傳輸線組30%、汽車線4%。

利基產品方面，例如智慧門鈴、機器人與智慧音箱等目前占營收比重5%，占比雖然不高，但是毛利率是一般產品的一倍。

AI伺服器方面，江文裕說，上半年占營收比重5%，下半年逐季增長，預期全年占比10%，今年明顯受惠；而傳統伺服器在第3季與第4季業績也明顯增長。

電動車上半年占營收比重達4%，下半年會逐季成長，全年占比將達7%。他說，歐洲電動車市場持平，良得電擴大布局中國大陸最大車廠，並取得外銷產品的試產單，第3季與第4季營收逐步提高。另外，取得國內主機板大廠委託製造的電動槍等產品。而印度最大機車廠的線材，是良得電交給大陸廠商出貨印度最大廠，預估一年超過120萬台。

在低軌衛星方面，他說，這方面美商有點落後，要到第4季才會明朗，良得電是做地面設備的線材，8月在越南陸續試產，大量出貨在第4季，由於美系低軌衛星廠將在明年第1季商轉，因此最大成長是在2025年。至於遊戲機占比4.5%，今年預期占比可達到8%。

良得電今年資本支出約1.2億元，其中設備支出約8,400萬元，較過去增加三倍，主要是支應越南廠，以及新產品開發的客製化產品。