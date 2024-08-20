致伸Q3獲利拚兩年新高

致伸（4915）本季來自AI PC相關訂單升溫，加上AIoT物聯網新事業占比上揚，法人估計，在產品組合優化下，本季毛利率有望續創新高，獲利可望改寫八季來最佳水準，每股純益近1.7元。

致伸昨（20）日不評論法人預估的財務數字。公司維持日前法說會釋出的營運展望，預期來自電競及PC急單需求，估計本季營收較前一季增長，毛利率因產品組合優化呈現年成長，獲利優於前一季及去年同期，今年前三季獲利將優於去年同期。

致伸今年7月營收50.2億元，年增0.1%、月減3.9%。累計今年前七月合併營收340.4億元，年減4.8%。依上半年獲利表現，獲利增長幅度優於營收，主要受惠產品及客戶結構改善，帶動近年獲利提升，連三年獲利賺逾半個股本。

致伸第2季稅後純益7.27億元，季增25.1%、年增4%，為同期新高，每股純益1.6元；其中，受惠AIoT物聯網占比拉高，產品組合優化，毛利率達17.3%，為單季新高。致伸累計上半年歸屬母公司業主淨利13.09億元，年增4.4%，每股純益2.88元。

致伸主要業務涵蓋三大應用：資訊產品如PC周邊、觸控模組、擴充基座、人機介面相關產品；其次為智慧生活，包括相機模組和消費聲學相關產品，而車用 / 智慧物聯為近年營運成長主要動能，包括B2B應用領域汽車電子、公共安全、車隊管理及專業聲學等業務。

受惠於車用／智慧物聯上季營收占比拉高至31%，帶動致伸第2季毛利率達17.3%新高，致伸看好相關應用占比逐年增加；而智慧生活毛利較低，營收占比下降。致伸預期，第3季營收將小幅季增，公司將持續優化產品組合，拓展高附加價值產品，專業聲學將有新專案推出，可望刺激需求。

因應邊緣運算及生成式AI應用興起，致伸集團近年整合視覺影像、聲學等多感合一技術，深化並擴大AI應用場景，掌握邊緣運算和AI商機，也設立AI技術創新研發中心，整合集團研發資源，深耕下一世代技術開發，發展包括零組件、AI感測融合模組及系統整合三大層次技術，未來進一步將商品AI化與AI商品化。