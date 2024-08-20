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漢唐在手訂單達645億

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
漢唐法說會重點
漢唐法說會重點

漢唐昨（20）日舉行法說會，業務長兼發言人許俊源指出，統計今年前七月新接訂單合約金額為397.6億元；累計已簽約未認列的在手訂單金額達645億元，維持近年高檔。在兩大客戶持續擴產下，對今年營運展望樂觀。法人估，漢唐今年總營收應有500億元以上水準，挑戰歷史次高。

許俊源指出，目前在手訂單以台灣專案為最大宗，美國廠一期專案金額多已認列，隨著訂單營收認列，預期下半年營收及毛利率可望提升。

他說，針對美國二期工程，將慎選適合承接的工程案；德國廠規畫的參與模式則與日本熊本廠相同，也就是建廠工程由當地業者統包、台廠協助支援相關廠務系統；另外，漢唐正積極爭取新加坡建廠工程訂單。

漢唐表示，今年受惠於台積電與美光等大廠建廠計畫推動，台積電的先進製程比重攀升，漢唐將持續深耕台積電的2奈米專案，同時積極步入台積電CoWoS先進封裝廠建造領域。在記憶體市場方面，隨著DRAM需求有望改善，以及AI應用發展，AI伺服器建置與高頻寬記憶體需求將持續增加。

漢唐今年以來已連續兩季交出「三率三升」的佳績。累計上半年合併營收236.25億元，年減28.8%。毛利率12.95%，年增1.57個百分點。稅後純益24.66億元，年增4.3%，每股純益13.15元，獲利表現寫同期史上新高。

台積電 漢唐 營收

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