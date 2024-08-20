台灣大、遠傳攻開學商機

電信業者搶攻開學季商機，台灣大（3045）鎖定大一新鮮人，祭出筆記型電腦及降噪手機，搭配專案，購機零元；遠傳強打小一生神隊友，推出兒童定位表。

大學院校下周起陸續開學，大學新生的父母也開始張羅上學用品，除智慧手機外，筆記型電腦及降噪耳機產品也很熱門。

台灣大宣布，針對學生族群推出優惠，包括華碩16吋輕薄筆電VivoBook、Dyson二合一涼風空氣清淨循環風扇、SONY降噪耳罩式藍牙耳機等商品，搭配指定「自由選」專案，零元購機，加碼送mo幣、myfone online電子禮券等優惠，最高回饋2,000元。

遠傳則鎖定小一新生，推出「兒童定位手表」，具備即時定位、通話、一鍵求救等功能，父母能隨時定位孩子的即時位置，視訊通話關心孩子的狀況，增加孩子與父母的安全感，幫助孩子順利適應小學生活。

遠傳指出，新推出的寶可夢皮卡丘兒童定位表禮盒，內含360兒童手表F2+皮卡丘快拆表帶加皮卡丘經典保護套，搭配月付399元方案，零元就把手表和寶可夢超值好禮帶回家。