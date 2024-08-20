愛爾達8月營運可望攀高
愛爾達（8487-創）表示，受惠巴黎奧運吸睛，收視率及OTT（ELTA.tv） 訂閱戶、廣告都創新高，7月營收已經明顯增溫，8月來自奧運貢獻更多，可望持續攀高。
愛爾達取得今年巴黎奧運台灣區總代理，攜手中華電信、公視、華視一起轉播。
愛爾達今年上半年營收4.3億元，年減12.4%，稅後純益4,706萬元，年減22%，每股純益1.82元，營收及獲利均為歷史同期次高。
受惠7、8月奧運轉播熱潮，愛爾達7月營收明顯增溫，來到2.42億元，月增213%，年增355%，是歷史次高，累計前七月營收6.73億元，年增23.3%，創同期新高。
愛爾達日前指出，今年營運表現淡季不淡，旺季很旺，營運在穩健中具爆發力。法人認為，奧運貢獻將在8月更明顯，推升愛爾達營收持續攀高。
愛爾達指出，巴黎與台灣相差六小時，直播時段超過三分之一在深夜，但愛爾達OTT 訂閱戶數於開賽後兩天就突破東京奧運紀錄，更在奧運一周後突破卡達世足最高成績，總訂閱最高成績是卡達世足最高峰的1.3倍。
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