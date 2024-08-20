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自動化大展登場 研華推四產業解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

「2024年台北自動化工業大展」今天起登場，工業電腦龍頭研華（2395）昨（20）日宣布，以「The Revolution of Edge AI 共創永續智能地球」為主題參展，鎖定四大產業熱門關鍵焦點，涵蓋AI、綠色低碳、智慧機械和智慧工廠，提供各行業前瞻且多元的解決方案與服務。市場看好，研華持續擴大AI等相關業務，有望成為後市營運新動能。

研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠表示，近年AI發展迅速，物聯網、永續能源、邊緣運算等話題持續受到關注，企業對於發展AI已由探索期逐漸進入落地AI應用的階段。未來十年在AI智能技術迭代及淨零永續應用雙重帶動下，預期AIoT市場將進入高速成長期，並啟動新一波產業革命。

研華深耕並聚焦AIoT + Edge Computing趨勢，今年持續與多家產業夥伴攜手合展，因應AI熱潮特別設立專區，與偲倢科技、昇士達、譜威科技、KUKA和微軟合作，共同推動製造業在工廠中更多的AI創新應用。

AI 研華

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