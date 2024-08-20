自動化大展登場 微星大秀智慧工廠應用

微星（2377）昨（20）日宣布將參加台灣機器人與智慧自動化展，展示多款先進的自主移動機器人（AMR），這些機器人整合微星的硬體製造能力與輝達（NVIDIA）的加速運算，以及生成式AI運算技術，專為智慧工廠應用場景而打造。微星強攻機器人，法人看好可望為增添新的成長力道。

今年相關展期從今天起至24日熱鬧登場。法人表示，微星衝刺機器人布局之餘，也在AI PC市場持續發力，受益於AI PC和輝達新一代顯示卡將在第4季推出，助攻微星下半年營運持續向上。

微星表示，該公司將在機器人展端出多款AI自主移動機器人，包括配置機器手臂的智能協作機器人Pro（AMR-AI-Cobot Pro）、智能配送機器人Pro（AMR-AI-Delivery Robot Pro）、智能頂昇機器人（AMR-AI-Lift Robot）以及智能防疫消毒機器人（AMR-AI-PJ-UVGI Robot）。