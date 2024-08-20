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樺漢多元布局 優化獲利引擎

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（20）日參加證交所主題式業績發表會，公司重申，AI布局今年已逐步展現效益，此外，先前宣布與美商NCR Voyix達成新合作協議，看好雙方在全球自助結帳系統、雲端POS市場未來發展，初步估計合作案將為樺漢新增在手訂單約160億元。

樺漢表示，在AI領域的發展已有一段時間，並投入相當資源進行，涵蓋國內外市場皆有涉略，像是先前取得NCR Voyix獨家硬體供應合約，共同推廣零售、餐飲產業的智慧化發展，也是發展AI的一個方向。

展望下半年，樺漢董事長朱復銓先前表示，目前接單／出貨比值（B/B Ratio）保持1.1至1.2左右的水準，在手訂單超過1,500億元，訂單能見度良好，有信心下半年營收、獲利仍持續實現正向成長。

AI 樺漢

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