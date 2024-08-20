漢唐法說會／在手訂單逾645億元 今年營運樂觀

漢唐（2404）業務長兼發言人許俊源20日在法說會中揭露，統計今年前七個月新接訂合約金額為397.6億元；累計已簽約未認列的在手訂單金額達645.64億元，維持近年高檔。對今年營運展望樂觀，雖無法超越2023年的688億元的高基期，但應可突破2022年的482億元。法人估，今年總營收應有500億元的水準，挑戰歷史次高。

在一一三年，漢唐將持續受益於台積電（2330）與美光等主要業主的建廠計畫與資本支出。隨著一一二年的AI趨勢持續爆發，台積電的先進製程比重攀升，漢唐將持續深耕台積電的二奈米廠專案，同時積極步入台積電CoWoS先進封裝廠建造領域，以拓展我們的技術領域與建廠經驗。

在記憶體市場方面，隨著DRAM需求有望改善，以及AI應用的發展，AI伺服器建置與高頻寬記憶體(HBM)的需求將持續增加。因此，美光對於建廠的計畫與投資亦有望回溫。其台中A3Module 2A廠在今年6月底已移交給業主，現在正積極進機，顯示美光重視在台投資，漢唐將積極跟進未來的建廠及擴廠專案。

綜上所述，對於2024年的展望持樂觀態度。隨著AI技術的快速發展，以及對記憶體市場的樂觀期待，相信這將為漢唐帶來更多的機會。雖因去年認列美國營收導致基期較高，不過隨著目前客戶加大投資的市場情況，今年應可超過前年營收。漢唐將繼續以積極進取的態度全力迎接挑戰，確保在快速變化的市場中保持領先地位。