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神基：第3季推AI應用 強固電腦擬在台擴產

中央社／ 台北20日電

強固型工業電腦廠神基今天召開法人說明會，董事長黃明漢表示，2024全年營收仍希望成長7%至12%，上下半年營收比重約46%至48%、52%至54%，預計今年第3季將推出AI應用，並規劃今年底至明年初在桃園龜山擴增強固型電腦產能。

神基今年上半年合併營收新台幣173.59億元，年增3.4%；毛利率31.6%，年增5.1個百分點；營業利益率14.7%，年增4.6個百分點；營業利益25.49億元，年增50.2%；歸屬母公司稅後淨利22.59億元，年增26.4%；每股盈餘3.7元。

黃明漢指出，今年上半年營收比去年略有成長，不過疫情以來筆記型電腦複合材料市場不太景氣，近年來各家業者都在「蹲馬步」。

黃明漢說，神基目前約有800支機械手臂，以及1000台以上包含機械手臂的自動化機器，大部分由神基自行設計製造並導入工廠，有助於減少人力、降低成本。

黃明漢表示，今年下半年強固型電腦仍然看好，第4季進入旺季，有較多機會取得訂單，目前強固型電腦毛利率超過50%，希望下半年毛利率能維持或表現更好。汽車機構件方面，由於全世界電動車銷售不如預期，神基相關產品全年業績可能衰退個位數。

他也提到，雖然神基並非人工智慧（AI）伺服器供應商，但AI衍生更多應用和附加價值，是神基硬體設計和解決方案聚焦的方向，希望能抓住這波AI商機，預計今年第3季推出AI應用。

展望明年，黃明漢樂觀預期整體營收將成長8%至12%，因為人工智慧個人電腦（AI PC）市場需求有望提升，神基所有強固型產品都將是AI PC，搭載神經網路處理器（NPU）。

AI 神基

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