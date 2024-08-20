佳能（2374）看好下半年在360度商用相機及複合式相機訂單支持下，下半年營運優於上半年，法人預期，隨產品結構優化，佳能今年本業（營業淨利）獲利有望改寫九年來最佳水準。

佳能今年上半年每股純益1.04元，超越去年全年獲利，在外資法人點火下，昨（19）日股價強攻漲停板54.6元。

佳能昨天不評論法人預估的財務數字。佳能表示，依上半年營收結構，出貨主力產品以360度商用相機及複合式相機為重，占比60%，光學模組占20%，AI & Edge運算應用的車用等移動產品，監控系統及其他占15%，NRE仍約5%，預期下半年營收結構維持上半年水準，下半年來自360度商用相機及複合式相機仍是主要動能。

佳能7月營收5.63億元，月增3.8%、年增15%，累計今年前七月營收33.57億元，年增33.4%。佳能第2季營收15.34億元，季增21.7%，稅後純益1.44億元，季減5.2%，每股純益0.51元，主因首季業外匯兌收益達8,424萬元，第2季業外收益2,307萬元，累計今年上半年匯兌收益達1.07億元。

依本業獲利來看，佳能第2季營業淨利1.05億元，季增1.18倍，毛利率28.71%，季增1.05個百分點，顯見產品結構優化，帶動毛利率走揚。佳能上半年營業淨利1.52億元，超越去年全年1.22億元。

產能布局分面，目前來自大陸東莞廠產能占比達八成，台灣五股廠約一成，越南占約5%，因應客戶訂單需求，越南二廠預計今年第4季啟動量產，未來幾年越南產能占比將逐年拉升。