佳能今年獲利將攀高
佳能（2374）看好下半年在360度商用相機及複合式相機訂單支持下，下半年營運優於上半年，法人預期，隨產品結構優化，佳能今年本業（營業淨利）獲利有望改寫九年來最佳水準。
佳能今年上半年每股純益1.04元，超越去年全年獲利，在外資法人點火下，昨（19）日股價強攻漲停板54.6元。
佳能昨天不評論法人預估的財務數字。佳能表示，依上半年營收結構，出貨主力產品以360度商用相機及複合式相機為重，占比60%，光學模組占20%，AI & Edge運算應用的車用等移動產品，監控系統及其他占15%，NRE仍約5%，預期下半年營收結構維持上半年水準，下半年來自360度商用相機及複合式相機仍是主要動能。
佳能7月營收5.63億元，月增3.8%、年增15%，累計今年前七月營收33.57億元，年增33.4%。佳能第2季營收15.34億元，季增21.7%，稅後純益1.44億元，季減5.2%，每股純益0.51元，主因首季業外匯兌收益達8,424萬元，第2季業外收益2,307萬元，累計今年上半年匯兌收益達1.07億元。
依本業獲利來看，佳能第2季營業淨利1.05億元，季增1.18倍，毛利率28.71%，季增1.05個百分點，顯見產品結構優化，帶動毛利率走揚。佳能上半年營業淨利1.52億元，超越去年全年1.22億元。
產能布局分面，目前來自大陸東莞廠產能占比達八成，台灣五股廠約一成，越南占約5%，因應客戶訂單需求，越南二廠預計今年第4季啟動量產，未來幾年越南產能占比將逐年拉升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言