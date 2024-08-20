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御嵿入主海峽會 攻高端餐飲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

國內連鎖宴會業者御嵿國際（3522）昨（19）日公告，斥資3,500萬元取得海峽會經營權，正式跨入高端餐飲服務。

御嵿國際表示，未來也不排經營權並跨足旅遊及飯店管理市場，打造觀光綜合平台，以餐飲、旅遊、飯店管理為營運三大支柱，以轉型成「低碳餐旅服務平台」為目標。

御嵿成立於2001年，旗下擁有「頂鮮台南擔仔麵」及「晶宴會館」、「北海道蛋糕屋」、「塩パン手作麵包本舖」、「晶匯點港式飲茶」、「晶粵軒烤鴨餐廳」等不同面貌的餐飲品牌，持續在餐飲事業拓寬版圖，進軍高端餐飲品牌，成為海峽會大股東。

御嵿原本就持有海峽會股權，昨日公告以每股10元斥資3,500萬元，再度買進海峽會43.75%持股，目前累積持有海峽會股票5,000張，持股比率約62.5% 。

御嵿集團董事長孫正強表示，此次經蔡辰男認可取得海峽會，除了為集團品牌增加一名得力戰將外，也肩負發展高端餐飲的信念與使命，而蔡辰男也將繼續在海峽會中擔任董事與御嵿共同努力，期待未來能再次共創高峰，也達成御嵿國際進軍高端餐飲的理想，策略布局更上一層樓。

烤鴨 經營權 餐飲

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