中光電攻無人機 邁步

中光電（5371）集團強攻無人機有重大突破，子公司中光電智能機器人開拓北美市場報捷之餘，旗下「偵監型無人機」產品，獲國防部採購評選委員會評選為「最有利標廠商」，意味產品在品質、技術、價格等層面都具備強大競爭力，為日後取得軍用商規標案奠定奪單優勢。

中光電智能機器人是全台灣唯一有無人機量產及商業化、且輸出海外經驗的公司。法人指出，軍用產品在質量、技術等領域要求嚴苛，中光電集團獲得國防部肯定，具有重大意義。中光電無人機的軍用商規部分，之前已通過驗測，包括海軍的監偵型無人機、陸軍的微型無人機等。

中光電智能機器人並從軍用成功跨足商用市場，已在北美ODM市場有銷售實績，正在竹科竹南園區廠擴大產線規模，並導入智慧工廠製造的管理系統，要打造年產上萬台無人機的產能。

國內除了參與軍用商規無人機標案外，中光電智能機器人也有參加國內各縣市的消防採購案。

中光電日前在法說會中表示，在商用ODM無人機部分，持續與客戶合作推展美國市場。然而自2023年底到2024年上半年，客戶針對通路重新進行調整作業。預計今年下半年調整完畢後，出貨會比較明朗。

可垂直起降的無人機產品，亦是公司專注重點項目，此為由小型的多旋翼進入到中型無人機領域。在商用無人機（ODM）市場，持續與ODM客戶合作中。並與系統整合廠（SI）合作國內各縣市的消防採購案。

中光電智能機器人上季並赴美國聖地牙哥參加「國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展（Xponential 2024）」，發表完全符合NDAA的輕量智能監視與偵搜（ISR）無人機Hummer 2 Pro，以及搭載高通無線通訊模組遙控器GCS 7，積極搶攻美國去中化市場。

中光電智能機器並與美國Teledyne FLIR合作搶進美國警消公共安全的市場，更在去年12月軍用商規原型機標案中，唯一同時通過監偵型和微型無人機的遴選驗測。