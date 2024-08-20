凌陽旗下凌陽創新 旺季可期
凌陽集團旗下凌陽創新（5236）昨（19）日召開法說會，公司表示，隨著客戶需求續強，下半年旺季效應可期，該公司提前拉高存貨因應，預期本季營收持續成長，第4季也會與去年相當，並持續朝高階製程晶片布局，搶攻更低功耗、更高效能的邊緣運算AI晶片市場。
凌陽創新引用研調機構Fortune Business Insights數據指出， 全球影像分析市場2023年約為204.5億美元，至2032年年均複合成長率達33.3%，該公司也將跟隨此趨勢，營運穩健增長。
在新產品推進上，凌陽創新推出的HPD（Human Presence Detection）新品於上半年陸續量產，看好具備省電、偵測等新功能，可望獲得品牌商陸續採用。
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