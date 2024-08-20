快訊

布林肯：以色列已同意停火方案 就等哈瑪斯點頭

今慎防局部大雷雨 「雲雀」北上不侵台…往朝鮮半島前進

上市公司純益 跳增三成

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所表示，本國上市公司除34家金融保險業及廷鑫（2358）、昶虹外，其餘901家已於14日公告半年報，統計全體上半年營收17.68兆元，稅前純益1.77兆元，年增率分別為9.76%、32.27%。

證交所分析，上半年繳出獲利成績單的上市公司744家，約占83%，其中，有595家或約66%較去年同期成長，代表產業如半導體業、電腦及周邊設備業等，主要憑藉技術創新及多元供應鏈布局，成功抓住AI市場機遇。

航運業則因紅海危機及淨零轉型，掌握運價上漲先機，帶動獲利起飛。

本國上市公司上半年營收及獲利同步增長，主要反映出國內企業在動盪的國際情勢中，展現營運韌性與穩健的競爭力。

證交所提醒，從事股票交易前應參閱上市公司財報及相關資訊，其中，財報可至公開資訊觀測站的「財務報表專區」(含「XBRL資訊平台」)查看，或至「基本資料專區」下載電子書，並善用公開資訊觀測站「財務比較e點通」，以快速解讀財務資料。

此外，公開資訊觀測站「投資專區」中的「財務重點專區」，是將公開資訊觀測站所揭露資訊依九項營運風險指標彙整列示，協助投資人快速重點檢視公司的財務、營運概況，當公司符合指標項目時以紅色標記凸顯區別，提醒投資人注意重要風險資訊。

上市公司

延伸閱讀

這2家上市公司未交財報 恐面臨下市危機

證交所星馬招商 回響大

航運、綠能 成長力吸睛

獨／證交所櫃買高層3人異動 證交所兩高層出任櫃買董總

相關新聞

臻鼎、台郡 明年營運看旺

AI新應用百花齊放，有望帶動軟板市場明年續升溫，法人看好，全球PCB龍頭臻鼎（4958）、大廠台郡2025年營運持續成長...

佳能今年獲利將攀高

佳能（2374）看好下半年在360度商用相機及複合式相機訂單支持下，下半年營運優於上半年，法人預期，隨產品結構優化，佳能...

凌陽旗下凌陽創新 旺季可期

凌陽集團旗下凌陽創新（5236）昨（19）日召開法說會，公司表示，隨著客戶需求續強，下半年旺季效應可期，該公司提前拉高存...

中光電攻無人機 邁步

中光電（5371）集團強攻無人機有重大突破，子公司中光電智能機器人開拓北美市場報捷之餘，旗下「偵監型無人機」產品，獲國防...

富驊訂單能見度看到Q4

富驊（5465）看好來自伺服器、交換器（Switch）機種及POS產品穩定出貨，主要客戶訂單能見度已達第4季，預期下半年...

健策7月每股賺2.14元

散熱股王健策（3653）近期遭列警示股，昨（19）日應主管機關要求，公告自結7月稅後純益3.06億元，年增17%，每股純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。