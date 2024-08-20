宏碁Q3獲利拚高成長

品牌大廠宏碁（2353）再傳捷報，Chromebook產品於北美消費市場以35%的市占於上半年排名第一，年成長4%高於業界。

展望後市，法人預估，宏碁本季PC、顯示器等主要產品出貨皆向上，營收持續看增，且預估獲利將呈高雙位數增長。

依據最新市調資料顯示，宏碁Chromebook於北美消費市場以35%的市占成績於上半年排名第一。宏碁Chromebook於美國及加拿大6月單月市占更分別以34%及44%於當地居冠，以亮眼成績領先北美市場。

宏碁表示，旗下Chromebook產品具備領先業界的管理與安全功能，提供用戶強大的性能及速度。全新Acer Chromebook Plus Enterprise機型更呼應市場對生成式AI的需求，支援強大技術及Google AI功能。

針對下半年市況，宏碁董事長陳俊聖先前指出，目前能見度達第3季，「看得滿清楚」。以季節性來說，下半年應會比上半年好一些，今年上半年情況也不算差，因為相對去年上半年少了庫存干擾。