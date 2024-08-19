AI掛帥！緯創「變臉」有成 上市至今21年狂漲193.86%
AI熱潮持續延燒，帶動市場需求水漲船高，而晶片大廠輝達（NVIDIA）最強AI晶片GB200 ，近日卻傳因設計問題，恐怕會延遲出貨。而市場也透露，GB200正式出貨前，最強「軍火」仍是H100，緯創（3231）則因手握「基板」獨家供應權，預計將同步受到鼓舞，而緯創自2003年8月19日掛牌上市至今已滿21年，相較上市首日收盤價34.2元，19日收在100.5元，21年大漲193.86%。
回顧過往，緯創在變成如今萬人規模的大集團之前，前身其實是宏碁（2353）在1981年時，成立的「DMS部門」；直至2001年5月30日才分割獨立出來，並於2003年8月19日正式掛牌上市，至今21年來，緯創說不上太順利，但在歷經各種風風雨雨後，還是成功從初期資本額9億元的規模，一路成長為全球第七大ODM廠商，而其中的大功臣絕對非董事長林憲銘莫屬。
緯創自創立以來，歷經兩次賣廠事件、雖然途中市場曾不斷傳出或大或小的雜音，但在林憲銘的積極推動多角化布局、以及不斷調整手中產品線布局，朝高毛利產品移動之下，總算是逃出生天，而隨著集團全面朝伺服器等產品發展之下，緯創截至目前的骨子裡，已經從NB ODM、成功「變臉」成為servers ODM。
事實上，緯創目前營運據點已遍及中國大陸、日本、菲律賓、美國、荷蘭、捷克、墨西哥等國家，主要事業版圖除了核心事業筆電、桌電、伺服器等，還包括資訊及通訊類產品的設計及生產。針對海外擴廠歷程，主要可分為中國大陸廠、印度廠、越南廠等。不過印度廠區在2023年正式拍板，以6億元為代價出售給塔塔集團後，旗下印度廠就只剩維修服務功能。
面對近期市場上掀起的「AI巨浪」，緯創也被外界視為2024 AI伺服器市場最大贏家，而集團近年頻繁對國內各廠區啟動產能擴充，而目前主要產能就位於「新竹地區」，而團隊2年來為支應持續成長的龐大市場需求，也瞄準旗下新竹三座廠區，砸下大筆資金多次擴廠，並斥資高達新台幣31億元的預算，正式在新竹竹北地區，興建集團新總部，而該建案預計將在今年第三季至年底完工，後續發展備受關注。
根據緯創上半年財報顯示，其上半年稅後淨利達79.36億元，每股大賺新台幣2.79元，營運成果優於原先預期，而2024年的上半年營收比重中，光是伺服器就佔有44%。對此，緯創則透露，由於持續往AI伺服器等高毛利業務發展，除了讓整體產品組合改善，也改善整體營運表現，展望未來發展，緯創認為，受惠AI伺服器市場需求續強，下半年AI伺服器展望維持不變，依舊看好將有3位數的成長，至於AI PC則仍在醞釀，沒有看到太大的助益。
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