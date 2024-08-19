健策列警示股 公告7月EPS達2.14元

散熱股王健策（3653）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，19日公告7月稅後純益3.06億元，年增17%，每股純益2.14元，獲利表現亮眼。

健策近期股價走勢異常猛烈，原先受到台股大震盪影響，股價一度跌破千元大關，但隨後立即強力反彈，19日上漲50元，收1385元，波段漲幅逾三成，股價也再創歷史天價。

健策為國內均熱片大廠，主要產品線涵蓋均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM與導線架等四大產品。健策總經理林錦隆曾指出，隨著AI伺服器均熱片新產品將於下半年開始出貨，公司散熱相關營收比重將進一步攀升，預估今年業績將逐季向上，毛利率也比以往好，樂觀看待全年營運。

據悉，儘管當前終端市場仍有雜音，但健策在伺服器的市場布局已有斬獲，包括AI伺服器用的均熱片以及伺服器ILM、車用逆變器、LED導線架的訂單狀況都相當良好。

由於市場對於散熱需求持續增溫，推升健策產品出貨動能逐季轉強。法人認為，健策今年四大產品線出貨量均有望逐步向上，營運則是逐步成長，從目前營收表現推估，全年業績將比去年好不少。

至於產能方面，健策目前正積極展開新的擴產計劃，旗下大園三廠今年已開始動工，預估2025年第4季完工投產，初期將導入均熱片、連接器扣件、車用水冷散熱模組及其他新世代散熱解決方案相關產品等，藉此滿足客戶需求。