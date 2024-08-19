面板級扇出型封裝表現吸睛 4檔漲停股中竟有2檔飆新高

面板級扇出型封裝（FOPLP）成為19日盤面上的吸睛焦點，鑫科（3663）、友威科（3580）、東捷（8064）、晶彩科（3535）等都是開高走高衝上漲停板，其中，鑫科、友威科更是寫下歷史新高價，鑫科及東捷盤中漲停及市價排隊買單都超過1萬張。

台股19日以22,338.83點開低，盤中翻紅曾拉升至22,485.91點，上漲136.58點，衝上季線，但午盤過後指數漲幅縮小，一度跌落至平盤之下；櫃買市場則是以266.5點上漲開出，一度拉升至269.2點，站上季線。

盤面上，具題材的機器人概念股表現相對搶眼之外，面板級扇出型封裝（FOPLP）也是亮點族群，鑫科、友威科、東捷、晶彩科等都衝上漲停鎖死，其中，鑫科及友威科雙雙創下歷史新高。

鑫科7月營收4.99億元，月增0.04%，年增138.27%；累計今年前七月營收22.41億元，年增67.08%；展望今年營運，預期下半年將比上半年好，今年全年營運遠優於去年。

鑫科是面板級扇出型封裝（FOPLP）載板唯一技轉方認可供應商，相關產品持續出貨，上半年出貨約300片，下半年出貨約900~1,200片，較上半年數倍成長，預期明年出貨挑戰較今年挑戰倍數成長。

鑫科以99.8元開出，股價衝上漲停108.5元鎖死，排隊買單超過1萬張，股價寫下歷史新高；同樣衝上新高的還有友威科，早盤以107元開出，股價開高後衝上漲停114元鎖死，排隊買單超過2,500張。

友威科受惠於電動車需求全球大幅擴張、CoWoS製程積極擴產，推升半導體客戶設備訂單需求，半導體相關營收占比超過七成；友威科在面板級扇出型封裝設備已有出貨實績，打入歐系車用晶片大廠與國內面板大廠供應鏈，尤其歐系客戶的新產品線規劃，將有助接單的擴大。

晶彩科衝刺AI自動光學檢測設備（AOI），有效提升獲利率，布局的AI／AOI設備已被Micro LED、半導體及PCB產業採用，未來出貨可望再放量；法人認為，隨著主要客戶友達（2409）、群創（3481）分別在Micro LED、面板級扇出型封裝（FOPLP）的布局，晶彩科下半年業績有望重回成長軌道。

晶彩科早盤以67.2元開高後衝上漲停73.1元鎖死，排隊買單超過8,400張；另一檔衝上漲停的則是東捷，早盤以57.8元開出，盤中衝上漲停62.8元鎖死，排隊買單超過1.3萬張。

東捷是設備製造商，專注新型雷射應用與雷射微加工技術，擅長LCD製程設備整合整廠自動化，將技術應用擴展至（Micro）LED和半導體產業，面板級扇出型封裝（FOPLP）後市看俏，東捷也積極推出對應機台搶市。