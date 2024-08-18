訊連科技（5203）旗下玩美移動協助美國男性護膚彩妝品牌NuNorm，透過AI、AR技術展現男性「隱形」化妝品優勢，高達75%消費者使用試妝功能後，選擇購買產品，首度跨足男性彩妝市場，為營運增添新柴火。

玩美移動透過AI與AR技術，提供企業端虛擬試妝、虛擬染髮、虛擬眼鏡試戴等服務，應用在美妝、時尚產業。由於彩妝市場以女性客群為主，過去玩美移動目標市場也是女性相關品牌。

NuNorm產品是專為男性化妝需求設計，打破「化妝是女性專屬」的觀念，提供適合男性的化妝品，以自然且隱形的效果，改善毛孔粗大、泛紅等皮膚問題，核心產品包括遮瑕棒、有色乳霜等。

玩美移動2022年11月在美國紐約證交所掛牌上市，訊連持股降至36.29%。