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融程電Q3訂單比預期好

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
融程電董事長呂谷清 （本報系資料庫）
融程電董事長呂谷清 （本報系資料庫）

工業電腦廠融程電（3416）今年上半年在國防應用支撐下，營收表現優於多數IPC同業。展望後市，看好產業終端客戶對未來市場看法信心增加，第3季訂單也比預期好，全年營運將穩健達標，營收、獲利雙創新高。

融程電指出，強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器與強固型筆電業務持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防與公共安全，會讓公司持續擴大營運版圖。在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年維持穩定成長，營運將再締新猷。

展望後市，融程電表示，從市場需求來看，公司持續進行產能優化，產業終端客戶對未來市場看法信心增加，第3季訂單也比預期好，全年營運可望穩健達標。

在利潤表現方面，融程電2024年目標毛利率維持2023年全年水準，主要是因終端市場受通膨、俄烏戰爭衝擊影響，市場復甦未明。但融程電預期今年在強固型電腦、醫療及國防領域成長下，有助毛利率上升、穩定四成的水準。

融程電第2季營收7.4億元，年增7.5%，季增5.7%，改寫同期歷史新高；累計今年上半年營收14.4億元，年增9.6%，創歷史新高。

融程電董事長呂谷清先前分析，IPC產業去年下半年轉疲弱，但公司受惠國防題材，在全球布建軍事設備下，國防產品出貨量成長，尤其今年上半年補足其他生意的不足。

融程電強固型行動電腦聚焦三大產業應用，以應用別區分，車輛診斷及電動車占23%、倉儲物流占23%、醫療保健占12%、其他占42%。

營收 融程電

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