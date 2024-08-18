快訊

第9號颱風「雲雀」生成！吳德榮曝路徑、影響 今明仍有大雷雨

建漢、康全轉型效益顯現

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠建漢（3062）、康全、百一轉型效益浮現，不僅上半年轉虧為盈，下半年隨新產品、新訂單效益持續發酵，後市值得期待。

建漢轉型策略從消費型網通產品，跨向中小企業用市場，打造整體解決方案，新產品貢獻自第2季陸續發酵，上半年每股純益0.05元，優於去年同期每股淨損0.68元。

建漢認為，2024年全球網通產業受惠於疫情後改變工作、生活型態，加上AI趨勢起飛，產業趨勢一片大好，建漢已經打造新產品線搶進市場，初步獲得既有客戶及新客戶青睞。法人看好，建漢營收逐月增溫，2024全年營收可望逐季成長，年增率挑戰二位數百分比，重返成長軌道。

康全受惠印度寬頻訂單加持，第2季每股純益4.67元，終結連六季虧損，同時弭平首季虧損，帶動上半年繳出獲利成績單。康全上半年毛利率26.98%，高於去年同期的13.3%；稅後純益1.38億元，每股純益2.35元，遠優於去年同期每股淨損3.35元。

展望後市，康全指出，今年客戶端庫存逐漸去化，需求將逐步回溫，伴隨新產品出貨，亦有助提升營運動能。此外，受惠於印度寬頻訂單出貨，推升營運走高，帶動整體營運轉盈。

百一第2季受惠客戶拉貨，單季營收8.6億元，年增三成；毛利率19.7%，高於去年同期的17.75%，每股純益0.25元，弭平首季虧損，帶動上半年每股純益達0.03元，優於去年同期每股淨損0.19元。

百一近年發展AI機上盒，並搶進光纖設備及低軌衛星產品，積極爭取新客戶，預期新產品效益可望自下半年至2025年開始發酵。

每股純益 網通廠

延伸閱讀

印度實習女醫疑遭性侵殺害 醫師持續罷工籲當局伸張正義

鴻海擴大布局！印媒：董座劉揚偉透露 計劃在印度設電池儲能部門

風險超高賭很大？Jaguar電動轉型 將停售一年重塑品牌形象！

印度辦南方世界之聲高峰會 氣候變遷與新科技成焦點

相關新聞

偉訓訂單看到年底

機殼暨電源廠偉訓（3032）下半年喜迎傳統旺季，伴隨輝達（NVIDIA）全新RTX 50系列顯卡將於第4季推出，加上AI...

建漢、康全轉型效益顯現

網通廠建漢（3062）、康全、百一轉型效益浮現，不僅上半年轉虧為盈，下半年隨新產品、新訂單效益持續發酵，後市值得期待。

零組件供應鏈 下半年有信心

儘管近期AI伺服器市場雜音四起，奇鋐（3017）、雙鴻、勤誠等AI關鍵零組件供應鏈均強調市場前景無虞，下半年需求仍將高於...

達興材衝半導體 業績看增

達興材料（5234）衝刺半導體材料市場有成，今年在五項產品出貨挹注下，第2季半導體相關營收占比達7.4%，年增4.4個百...

英業達、廣達搶自動化商機

電子代工大廠英業達（2356）、廣達、緯創強攻AI伺服器代工商機之餘，也將AI導入智慧工廠應用，迎戰全球化及缺工等考驗。

動力跨足伺服器風扇

顯示卡風扇大廠動力-KY（6591）跨足AI伺服器風扇市場，第2季已開始小量出貨，本季出貨量持續放大，藉此提升高階業務比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。