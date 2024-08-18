建漢、康全轉型效益顯現

網通廠建漢（3062）、康全、百一轉型效益浮現，不僅上半年轉虧為盈，下半年隨新產品、新訂單效益持續發酵，後市值得期待。

建漢轉型策略從消費型網通產品，跨向中小企業用市場，打造整體解決方案，新產品貢獻自第2季陸續發酵，上半年每股純益0.05元，優於去年同期每股淨損0.68元。

建漢認為，2024年全球網通產業受惠於疫情後改變工作、生活型態，加上AI趨勢起飛，產業趨勢一片大好，建漢已經打造新產品線搶進市場，初步獲得既有客戶及新客戶青睞。法人看好，建漢營收逐月增溫，2024全年營收可望逐季成長，年增率挑戰二位數百分比，重返成長軌道。

康全受惠印度寬頻訂單加持，第2季每股純益4.67元，終結連六季虧損，同時弭平首季虧損，帶動上半年繳出獲利成績單。康全上半年毛利率26.98%，高於去年同期的13.3%；稅後純益1.38億元，每股純益2.35元，遠優於去年同期每股淨損3.35元。

展望後市，康全指出，今年客戶端庫存逐漸去化，需求將逐步回溫，伴隨新產品出貨，亦有助提升營運動能。此外，受惠於印度寬頻訂單出貨，推升營運走高，帶動整體營運轉盈。

百一第2季受惠客戶拉貨，單季營收8.6億元，年增三成；毛利率19.7%，高於去年同期的17.75%，每股純益0.25元，弭平首季虧損，帶動上半年每股純益達0.03元，優於去年同期每股淨損0.19元。

百一近年發展AI機上盒，並搶進光纖設備及低軌衛星產品，積極爭取新客戶，預期新產品效益可望自下半年至2025年開始發酵。