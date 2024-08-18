零組件供應鏈 下半年有信心

儘管近期AI伺服器市場雜音四起，奇鋐（3017）、雙鴻、勤誠等AI關鍵零組件供應鏈均強調市場前景無虞，下半年需求仍將高於上半年，明年出貨動能會比今年更強。

市場傳出輝達（NVIDIA）GB200晶片大量出貨時間點延後一季，要到明年首季才會放量，致使整條供應鏈前景渾沌不明，奇鋐、勤誠仍對下半年產業前景充滿信心。

奇鋐指出，客戶端的水冷板交貨時程並未改變，而且下半年液體散熱比重仍會持續擴大，估計全年液冷散熱將占該公司整體營收5%至10%，比原預期多一倍。

雙鴻則強調，該公司下半年水冷板出貨動能仍強勁，並已將液冷散熱比重從原先預期的5%至10%，上調為10%至15%，估計8、9月起，相關產品出貨動能將逐月、逐季提升。

勤誠同步看好下半年營運，並已觀察到終端、ODM客戶需求優於預期，尤其去年開發的產品已開始放量，新產品導入（NPI）也順利進行中，估計未來二年將陸續貢獻業績。