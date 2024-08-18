顯示卡風扇大廠動力-KY（6591）跨足AI伺服器風扇市場，第2季已開始小量出貨，本季出貨量持續放大，藉此提升高階業務比重，藉AI應用拉抬整體營運表現。

針對AI應用新布局，動力指出，目前先鎖定利基型的AI伺服器、工控領域，包括應用於AI伺服器領域高階散熱風扇已於第2季試產，下半年出貨有望穩健提升；工控應用風扇產品也已陸續出貨客戶，有助創造整體營運正面效果。

動力上半年每股純益1.22元，較去年同期每股純益1.53元略減。動力表示，該公司正深化風扇規格研發升級、精進自動化生產效益、保持交期彈性等優勢，有效滿足客戶高客製化風扇設計需求並推進新案開發進度。

動力董事長許文昉日前指出，儘管水冷散熱是未來AI伺服器的趨勢，但現階段AI伺服器大多仍以氣冷為主，而且即使到了水冷散熱設計，系統端與電源端依然需要風扇排熱，因此散熱風扇的需求不會減少。

動力強攻AI新布局之際，也持續擴大海外產能建置，目前正積極評估東南亞設廠計畫，初步鎖定越南或泰國擇一設廠，藉此滿足客戶需求，估計下半年就會拍板定案。

許文昉表示，AI運算日益強大，解熱難度隨之提高，帶動風扇規格同步提升，動力已有一系列的高階風扇產品，也有對轉扇解決方案，無論是氣冷或水冷AI伺服器，都有能力提供相關產品。

電競顯卡業務方面，目前客戶仍保持良好備貨力道，有助整體產能利用率站穩一定水準。另觀察目前新一代高階顯卡終端市場受惠於電競、創作者、AI應用、高速運算需求提升，電競顯卡客戶對電競相關散熱風扇產品的下單逐步轉向積極，有利於動力營運動能向上。

展望後市，動力密切留意顯卡供應市況與客戶新品開發進度，深化拓展泛電競、伺服器、工控等多領域業務開發，增加整體業務接單動能。

此外，動力亦持續精進大陸江西廠生產效率、良好供應鏈管理，並培養與招攬專業研發人才，藉此提升集團整體營運管理，以期在整體策略執行下，創造未來營運正面效果挹注。