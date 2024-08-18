英業達、廣達搶自動化商機

電子代工大廠英業達（2356）、廣達、緯創強攻AI伺服器代工商機之餘，也將AI導入智慧工廠應用，迎戰全球化及缺工等考驗。

英業達智慧工廠透過導入AI解決方案，打造出極具潛力的智慧工廠的生產模式，並進一步提高生產效能，不僅在自家工廠端應用，也能協助上、下游企業工廠解決問題。

英業達業務經理陳佳興說明，集團主要透過四個階段形塑出完整的智慧工廠架構，其中包括「企業神經系統」、「企業大腦」、「企業心臟」以及「企業生命力」，並成功推出「智慧巡檢、電子圍籬」等實際成果。隨著全球缺工問題日益嚴重，英業達將可憑藉相關布局因應。

廣達透過旗下儲存與智能自動化系統大廠廣明，以及廣明轉投資達明機器人打造出的「AI協作機器人」，布局智慧製造及自動化市場。

據悉，達明機器人透過TM AI Cobot重新定義新世代的協作機器人，最新的協作機器人設備內建完整的智慧視覺及AI運算能力，不僅能準確的辨識物件，還能運用智慧視覺及AI科技將機械手臂，準確的放置到正確的位置。

緯創也在全球各廠區積極啟動自動化工廠流程。緯創強調，隨著智慧工廠布建率全面提升，不僅讓各廠區產能更穩定，全自動生產也能以更精準的方式隨時找出問題，大幅提升良率、效率與品質。