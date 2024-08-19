偉訓訂單看到年底
機殼暨電源廠偉訓（3032）下半年喜迎傳統旺季，伴隨輝達（NVIDIA）全新RTX 50系列顯卡將於第4季推出，加上AI高效能運算需求強勁帶動，公司透露已感受到客戶訂單回溫，目前訂單能見度直達第4季。
另外，隨機殼與電源結合主要客戶開發相關產品，加上PC採背插式主板、海景房造型設計等趨勢，讓PC機殼有全新設計規範，有助電競與系統機殼成長，助攻偉訓力拚2024年獲利再創新高。
偉訓近期營運表現出色，第2季每股純益以1.92元改寫單季歷史次高；上半年稅後純益3.72億元，年增28%，毛利率22%，每股純益3.32元。
偉訓表示，即將上市的輝達RTX 50系列顯卡有望推升規格升級、朝瓦數更大的電源需求邁進，偉訓已完成因應的電源機種開發，與一階（Tier 1）品牌客戶的高效能電源機種訂單也將進入量產，有信心下半年業績比上半年更好。
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