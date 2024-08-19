快訊

第9號颱風「雲雀」生成！吳德榮曝路徑、影響 今明仍有大雷雨

偉訓訂單看到年底

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

機殼暨電源廠偉訓（3032）下半年喜迎傳統旺季，伴隨輝達（NVIDIA）全新RTX 50系列顯卡將於第4季推出，加上AI高效能運算需求強勁帶動，公司透露已感受到客戶訂單回溫，目前訂單能見度直達第4季。

另外，隨機殼與電源結合主要客戶開發相關產品，加上PC採背插式主板、海景房造型設計等趨勢，讓PC機殼有全新設計規範，有助電競與系統機殼成長，助攻偉訓力拚2024年獲利再創新高。

偉訓近期營運表現出色，第2季每股純益以1.92元改寫單季歷史次高；上半年稅後純益3.72億元，年增28%，毛利率22%，每股純益3.32元。

偉訓表示，即將上市的輝達RTX 50系列顯卡有望推升規格升級、朝瓦數更大的電源需求邁進，偉訓已完成因應的電源機種開發，與一階（Tier 1）品牌客戶的高效能電源機種訂單也將進入量產，有信心下半年業績比上半年更好。

機殼 輝達

延伸閱讀

公司派加碼股 長線勝率高…嘉澤、台灣大等多頭意味濃厚

高雄男堅持在圖書館為自行車電池充電 不聽制止被送辦

政院：整體電力充足 努力在北台灣開發電源

點名盧秀燕反中電北送 陳世凱：籲地方支持北部電網

相關新聞

偉訓訂單看到年底

機殼暨電源廠偉訓（3032）下半年喜迎傳統旺季，伴隨輝達（NVIDIA）全新RTX 50系列顯卡將於第4季推出，加上AI...

建漢、康全轉型效益顯現

網通廠建漢（3062）、康全、百一轉型效益浮現，不僅上半年轉虧為盈，下半年隨新產品、新訂單效益持續發酵，後市值得期待。

零組件供應鏈 下半年有信心

儘管近期AI伺服器市場雜音四起，奇鋐（3017）、雙鴻、勤誠等AI關鍵零組件供應鏈均強調市場前景無虞，下半年需求仍將高於...

達興材衝半導體 業績看增

達興材料（5234）衝刺半導體材料市場有成，今年在五項產品出貨挹注下，第2季半導體相關營收占比達7.4%，年增4.4個百...

英業達、廣達搶自動化商機

電子代工大廠英業達（2356）、廣達、緯創強攻AI伺服器代工商機之餘，也將AI導入智慧工廠應用，迎戰全球化及缺工等考驗。

動力跨足伺服器風扇

顯示卡風扇大廠動力-KY（6591）跨足AI伺服器風扇市場，第2季已開始小量出貨，本季出貨量持續放大，藉此提升高階業務比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。