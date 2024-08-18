大聯大、漢唐、宜鼎 將辦法說
科技大廠陸續召開法說會，半導體通路商大聯大（3702）、無塵室暨機電工程大廠漢唐（2404）、以及記憶體模組廠宜鼎（5289）等都在20號舉行，外界關注公司對市況的最新看法。
展望第3季，大聯大受惠於伺服器、筆電及手機需求回溫等推升相關電子零組件需求，加上北美與東南亞等地客戶持續投產帶動需求，估本季營收將達2,145億至2,245億元，中間值季增5.5％，毛利率介於3.5％至3.7％之間，EPS為1.04元至1.25元之間。
漢唐部份，外界將聚焦該公司承接海外工程改善毛利率及布局現況。漢唐對今年營業目標，在持續受益於台積電與美光等主要業主的建廠計畫與資本支出，隨AI趨勢持續爆發，台積電的先進製程比重攀升，公司將深耕台積電的2奈米廠專案，同時積極步入台積電CoWoS先進封裝建廠領域。
宜鼎方面，董事長簡川勝曾說，集團AI營收貢獻已達二成，隨AI應用擴大，2024年新專案增加二至三成，將有助全年合併營收的成長。
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