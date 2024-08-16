晶睿業績拚一路向上
安控廠晶睿（3454）昨（16）日舉行線上法說會，總經理廖禎祺表示，今年營運重心聚焦建立全產品AI生態系，下半年隨著ODM客戶庫存調整已近尾聲，ODM事業相關AI產品占比將逾五成，加上品牌新品陸續推出，結合智慧安防雲端服務VORTEX，力拚下半年營運一路向上。
晶睿今年第2季稅後純益2,604萬元，季增34%，年減79.6%，每股純益0.3元，累計今年上半年稅後純益2,799萬元，年減89%，每股純益0.32元。
廖禎祺表示，今年整體營運不如去年同期，主要因ODM代工事業受客戶調整庫存，加上品牌事業在歐美的大型交通專案遞延出貨影響，但看好AI是安控產業下個世代的成長引擎，晶睿持續投入研發成本，研發費用占整體營收逾10%。
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