微星Q3挑戰每股賺逾3.6元

微星（2377）受惠歐美返校潮，加上主機板、顯示卡與電競等產品進入傳統出貨旺季，法人預估第3季營收將季增11%，由於規模經濟提升，毛利率將季增1.1個百分點，並預估每股稅後純益（EPS）將超過3.6元，第4季到明年第1季，則受惠輝達新款顯示卡，營運持續看旺。

法人表示，2024年為輝達（NVIDIA）兩年一次顯示卡大改款時間，預估新產品50系列推出時間落在今年第4季，效能可望比目前的40系列顯示卡高出50%到100%，價格提升10%，由於40系列仍有庫存，50系列的旗艦5090系列最快在11月推出，明年第1季全系列產品上市，預估將帶動微星的電競產品營收持續增長。

微星董事長徐祥之前表示，主機板、顯示卡、筆電與顯示器等產品今年的需求強勁，他看好AI PC，不論是英特爾、超微、高通或是微軟等軟硬體平台，AI PC會慢慢發酵，應用增加將帶動AI PC商機逐步成長。

法人認為，微星與微軟、英特爾、超微等都有合作，下半年積極推出AI PC機種，但是AI PC要有殺手級的AI軟體推出，滲透率才會大幅提升，今年是AI PC萌芽階段，預估今年AI PC占整體出貨量將達到5%。

至於在AI伺服器方面，微星攜手輝達開發的新一代AI伺服器平台已經完成，正在認證當中，但大量出貨恐要等到2025年下半年，微星積極建置AI伺服器的團隊，在AI伺服器的腳步較慢，但與輝達關係緊密，預期2025年下半年可望陸續出貨，迎頭趕上。