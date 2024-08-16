自動化大展將登場 凌華展出邊緣運算成果

工業電腦廠凌華（6166）搶攻自動化商機，參加2024台北國際自動化展，將展出以邊緣運算為核心，環繞著AI智慧製造、自主移動機器人、綠能三大主題，偕同產業合作夥伴推出從電動車充電樁管理、廠務能源管理、企業碳盤查管理到機器人物料搬運系統，CoWoS半導體封裝製程等領域的解決方案。

凌華表示，隨著AI應用的蓬勃發展，凌華融合智能 AI與工業電腦的雙重優勢，提供超過40 TOPs的高效能運算平台，滿足各類AI應用需求；凌華與友達合作，則是推出IP69K工業級觸控電腦。

在機器人領域部分，凌華攜手生態系夥伴泰雅與伸波通訊，透過MicroRAN工業自動化專網方案，整合OT設備與IT系統，並搭配法博研發的SWARM CORE平台，提升AMR效率。

展望後市，凌華看好與友達合作的面板相關業務，預期全年將有較大的成長。而市場關注的邊緣AI與機器人等商機，雖會成長，但對業績貢獻仍不明顯。

凌華董事長劉鈞先前指出，凌華已布局完成第三波成長引擎，預計下半年將迎來大客戶與大訂單，第4季可望見到效益浮現，2025年將是主要的貢獻期。