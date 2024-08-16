華碩新品出擊 強攻電競

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

PC品牌大廠華碩（2357）搶攻電競商機，今年將參加8月下旬舉行的德國科隆電玩展（Gamescom），市場預期，華碩旗下電競品牌ROG將展出主機板、螢幕、水冷散熱器等PC周邊產品，隨著新品於下半年陸續上市，有望為華碩旺季營運再添新動能。

市場預計，華碩新品重點將以主機板為主，可能於展會上推出支援超微（AMD） X870 / X870E等產品，搶攻下半年消費性電子傳統旺季需求。

觀察華碩泛電競事業，板卡業務第2季品牌營收年增10-15%，至於電競NB當季全球市占率達25%，仍處領導地位。

華碩板卡產品歸屬零組件及伺服器業務，華碩先前預估，因第2季伺服器出貨基期較高，故第3季零組件及伺服器業務估出貨季增5至10%。

至於PC業務因時序進入傳統出貨旺季，因此預計出貨量將季增15-20%。

電競產品線仍為華碩獲利重點項目，在電競掌機業務方面，華碩共同執行長胡書賓表示，華碩第一代產品ROG Ally已進入產品末期，因此對第2季業績貢獻趨於穩定，但隨著公司今年已發表新一代機種ROG Ally X，在新機推出下，預計下半年將迎來一波銷售高峰。

華碩今年產品重點將擺在發展AI PC。華碩共同執行長許先越先前指出，華碩已推出最完整，涵蓋各平台的AI PC產品，目標要在第一波Copilot+ PC架構的AI PC市占率能達到25%。

許先越分析，目前用微軟最嚴格的Copilot+ PC架構定義，市面上只有高通的解決方案，以此計算，市場上相關AI PC總量不大，但以目前收集到的數據來看，華碩在美國、加拿大及澳洲都處於領先地位，市占率超過兩成以上。

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