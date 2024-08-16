輝達GB200出貨傳遞延！英業達成受惠股 外資、自營商連2日喊買

市場高度關注輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構旗艦產品GB200超級晶片的出貨時程，但近日GB200卻傳因設計方面出現問題，導致出貨時間被迫向後遞延，而市場分析師則認為，若Blackwell出貨延後，將有利於目前市場上搭載最強H100、H200晶片的AI伺服器產品，其需求維持高檔、強勁。對此英業達（2356）手中的H100訂單，早在今年第2季就已經開始出貨，而且目前輝達H100交期都已大幅縮短，因此英業達在龐大的需求帶動之下，今年全年表演可望再獲佳績。

隨著AI熱潮持續延燒，隨著晶片功耗的不斷提升，也帶動散熱需求的水漲船高，而一線伺服器代工大廠英業達上半年受惠於中系客戶貢獻，且在上游半導體產能趨於穩定、供料順暢之下，供應給美系客戶的輝達H系列產品出貨量逐季成長，成功帶動第2季稅後純益達18.1億元，季增66.2%、年增30.25%，每股純益0.5元，達近6年來同期高點，上半年稅後純益為29億元，年增27.7%，每股純益0.81元。

據相關資料顯示，英業達第2季產品對照營收比重，在伺服器方面的占比持續增加，目前大約已達到45%，季增達1個百分點。針對伺服器部分，英業達則認為，隨著下半年由美系客戶接棒，預期出貨量將顯著提升，有望年增20%，樂觀看好下半年整體營運。而英業達下半年業績除GB200外，還有NPU出貨。GB200主要是MGX，利潤比鴻海（2317）、廣達（2382）的DGX還高，而團隊看好全年伺服器整體出貨量年增達20%，並帶動整體營收增長。

此外，H系列伺服器與GB200機櫃單價有明顯落差，以Hopper系列中最受市場歡迎、搭載八個H100 GPU的HGX H100伺服器來說，市場估算平均售價僅約30萬至38萬美元（約新台幣937萬至1200萬元），且就連HGX H100所搭配的散熱系統、電源供應器平均單價，也比GB200使用的產品低了一大截。也因此目前手握H100、H200大單的英業達，今年下半年表現也十分值得期待，市場投資人也紛紛聚焦關注。此外，GB200延後交貨為伺服器代工廠、電源廠帶來的風暴，有機會因H系列伺服器出貨順暢而抵銷不少。