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緯穎法說會／看好下半年優於上半年 GPU、伺服器陸續出貨

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

緯穎（6669）16日舉行線上法說會，財務長陳昌偉表示，從7月營收數字來看，仍保持原來看法，也就是客戶下半年需求會較上半年成長，客人對AI伺服器需求也愈來愈多，至於原先希望今年第4季AI伺服器占比可以達到50%，這樣的趨勢沒有改變，但是時間會有所調整。

針對AI伺服器占比達到50%的趨勢不變，但是達成時間遞延？他說，首先，是非AI伺服器在上半年營收貢獻度超過預期。第二則是輝達的Blackwell晶片原先預估第4季可以有貢獻，但晶片原廠在設計開發的進度推進並非掌握在緯穎手上，因此，還是要看晶片廠商的設計進度而定。上述兩個原因導致AI伺服器占比第4季無法達到50%，但是長期趨勢不變。

針對第3季展望的部分，他說，緯穎還是看上下半年，但還是看長期一點，下半年非AI伺服器的比重與上半年差不多，主要是上半年成長強勁，基期墊高，至於下半年成長的主要是AI產品，同時，GPU產品的滲透率會逐漸增加。

至於下半年成長主力是否仍為ASIC伺服器，他說，上半年產量確實ASIC產品比較多，但是緯穎也沒放棄品牌GPU（AI伺服器）的研發，都有著墨，ASIC與GPU緯穎都有期待，都會出貨。

他強調，ASIC與GPU，緯穎的定義都是AI產品，之前緯穎的客戶都是超大型雲端資料中心，可以自研ASIC晶片，目前產品出貨主要都是在ASIC方面。當然下半年出貨還是ASIC比較多，至於GPU產品也陸續出貨，由於緯穎出貨的GPU基期小，因此，成長幅度會比ASIC產品要大。

AI 伺服器 緯穎

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