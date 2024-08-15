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訊連攜輝達 攻高效影像

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

訊連（5203）昨（15）日宣布與輝達NVIDIA）達成新合作，未來只要擁有輝達NVIDIA GeForce RTX 40系列GPU的創作者，都可在訊連旗下威力導演產品中，使用最新NVIDIA NVENC HEVC 超高畫質（UHQ）模式，將編碼效率提高10%。

訊連從2021年12月推出的威力導演365版本起，就已開始支援一系列輝達GPU硬體驅動功能，透過輝達GPU的運算效能，處理影片片段並新增特效，包括NVIDIA影像雜訊移除功能、視訊／音訊降噪中的室內回音移除功能，及修補／加強面板中的移除殘響等。

此次訊連與輝達的全新合作，進一步升級訊連旗下威力導演的高效影像編碼技術。

NVIDIA 訊連 輝達

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