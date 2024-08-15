鴻海獲利靚 外資按讚

鴻海（2317）14日法說，外資證券多認為第2季獲利優於預期，看好今年下半年及明年的AI成長動能不變，維持「買進」或「優於大盤」評等。不過由於輝達GB200可能延後出貨，花旗及里昂略微下修鴻海目標價。

摩根士丹利證券（大摩）重申鴻海270元目標價，為目前外資最高價，維持「優於大盤」評等。大摩指出，鴻海將受惠於在Blackwell伺服器的業務、iPhone換機需求、獲利成長潛力等。鴻海第2季AI伺服器營收年增近三倍，季增逾六成，對整體伺服器營收貢獻逾四成。

外資證券看鴻海法說 圖／經濟日報提供

大摩認為，鴻海第2季獲利優於預期，有利股價上漲5-10%。鴻海股價最近修正，反而是買進好時點。鴻海再度確定GB200機櫃將於第4季小量出貨，應有助市場重拾對於成長潛力的信心。

大摩基於對鴻海2025年的預估獲利，給予18倍本益比，目標價為270元。在樂觀情境下，如果AI伺服器貢獻加快、營業利益率擴張、iPhone出貨優於預期，鴻海獲利將受惠於規模經濟，預估本益比調高到25倍，目標價上調到378元。

Refinitiv及大摩統計，90%法人對鴻海評等為「優於大盤」，10%為中立。其中，美銀認為，鴻海第2季獲利打敗預期，主要是因為產品組合改善。雲端網路產品占第2季營收比重達32%，優於前一季的28%，更高於去年同期的25%。美銀指出，鴻海多項優勢維持不變，因此重申「買進」及260元的目標價。

麥格理證券認為，市場擔心Blackwell出貨延後是過度擔憂，樂觀看待鴻海長期財務體質及全球生產據點多元，維持「優於大盤」及250元目標價。