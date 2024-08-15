GB200延後出貨、訂單仍續強！法人點名「2大廠」前景佳

AI 熱潮持續延燒，隨著晶片功耗的不斷提升，也帶動散熱需求的水漲船高，而輝達 （NVIDIA） 最強 AI 晶片GB200 近期卻傳因設計問題，恐怕導致出現延遲出貨的情況。對此，供應鏈15日則回應，終端市場需求仍然維持強勁態勢，雖有多家業者都將 GPU 出貨的時間往後遞延至明年首季，但現有客戶已下的訂單 forecast，卻都沒有變動，因此營運也不會受到影響。

一線伺服器代工大廠廣達（2382）及緯創（3231）旗下伺服器業者緯穎（6669）憑藉自身龐大的技術實力，各自拿下大約 30%、20% 左右的 GB200 訂單占比，而富邦證券也點名「廣達、緯創」，也分享對其最新的投資看法，坦言雖然廣達及緯創的GB200出貨期程都延後到明年首季，但兩間大廠除了 GB200 之外，也握有其他款伺服器大單，因此隨著 AI 伺服器市場的擴大，帶來的營收貢獻也將隨之不斷的加大。

隨著AI晶片的升級，市面上流通的伺服器其功耗，也大幅提升至 1,000 瓦，其中由三顆晶片組合而成的 GB200 晶片，則因效能大幅提升、能耗大減，因此被市場稱為「地表最強 AI 晶片」。面對 GB200 遞延的傳聞，廣達則認為，整個 AI 伺服器市場需求仍然相當強勁，沒有特別回應 Blackwell AI 伺服器 GPU 遞延傳聞，僅表示只要終端需求強勁，對整體公司營運沒有太大影響，目前客戶的訂單 forecast 仍沒變動。

面對 GB200 最新市況，永豐投顧除出具報告看好多家台廠將持續受惠，也透露旗下研究處原先就預期廣達 2025 年才會量產出貨 GB200 伺服器機櫃，也因此市場這次聽聞遞延的消息後，並沒有太驚訝，反而維持 2024年 AI 伺服器營收預估。此外，永豐投顧也看好，明 (2025) 年整個AI 伺服器市場將受惠「更迭換代」以及持續飆升的市場需求，持續引領全球向前邁進，推算廣達 2024 年／2025 年 AI 伺服器貢獻總營收比重 30%／41%。