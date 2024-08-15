神達財報／第2季營益率創新高 上半年賺贏去年全年

聯華神通集團旗下神達（3706）、神基（3005）近期公布今年上半年財報，神達受惠於大型雲端資料中心客戶需求維持增長及車用電子在北美市場持續穩健成長，在營收規模放大下，激勵今年第2季營益率站上3.35%，寫下單季歷史新高紀錄，帶動獲利季比、年比皆交出逾五成增長，今年上半年累計稅後純益為17.99億元，賺贏去年全年度成績。展望後市，法人預估，神達、神基下半年進入傳統出貨旺季，預計下半年業績皆會優於上半年。

神達今年第2季毛利率12.95%，略低於上季、但優於去年同期，營益率3.35%，較首季大幅成長2.78個百分點、也較去年同期增長1.8個百分點，創下單季歷史新高紀錄。

神達今年第2季稅後純益為11.08億元，季增60.12%、年增56.06%，單季EPS達0.92元，優於上季及去年同期。

累計神達今年上半年毛利率13.2%、年增1.52個百分點，營益率2.17%、較去年同期大增2.08個百分點，稅後純益17.99億元、年增108.7%，光今年上半年就賺贏去年全年成績，EPS達1.49元，優於去年同期的0.72元。

對於營益率大增，神達分析，主要是因今年營收規模放大所致。神達今年來持續受惠大型雲端資料中心客戶需求維持增長及車用電子在北美市場持續穩健成長。

展望後市，神達表示，維持今年年初營收雙位數成長目標。目前神達伺服器相關工廠產能滿載，對下半年相關業務成長正面看待。

在神基方面，今年第2季毛利率32.69%、營益率15.14%，雙率皆交出季比、年比成長，稅後純益11.55億元，季增4.62%、年增13.24%，單季EPS達1.89元，優於上季及去年同期。

累計神基今年上半年毛利率為31.59%、年增5.1個百分點，營益率14.68%、年增4.57個百分點，稅後純益22.59億元、年增26.41%，每股純益為3.7元，優於去年同期的2.95元。

神基董事長黃明漢先前指出，雖然車用業務今年下半年相比上半年會略有衰退，但強固電腦下半年案子比起上半年看起更順。

黃明漢表示，綜合機構件業務則受惠AI PC新需求，讓市場出現很多新機會，因此整體來看，神基全年營運維持逐季成長態勢，今年營收目標還是維持7-12%增長。

此外，神基將於8月20日舉行法說會，說明上半年財報，以進一步釋出下半年展望。