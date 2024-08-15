整理包／電子代工「小金雞」最新營收出爐 誰最強一次看

台股市場近年有培養「小金雞」（子公司）以大帶小的方式，推動IPO（首次公開募股）市場邁進的趨勢，而台系電子代工廠「小金雞」營收也已全出爐，包括緯創旗下緯穎（6669）、金寶旗下凱碩（8059）、仁寶旗下鋐寶科技（6674）、英業達旗下無敵（8201）、廣達旗下鼎天（3306）及同為廣達旗下廣明（6188）等，《經濟日報》特地統整列出，以便讀者快速了解新動向，快來看看吧！

1.緯穎：月增1.2%、年增76.2%

緯創旗下伺服器大廠緯穎7月單月合併營收達311.21億元，月增1.2 %，年增76.2%，不僅達到全年高點，更寫下近16個月以來的新高紀錄，合併前6月營收達1782.31億元，年增約20.3%。緯穎旗下營收皆已全數來自伺服器製造，號稱「最純AI大廠」。內部持續看好雲端產業、AI伺服器市場需求續揚趨勢，外界也看好隨著伺服器出貨成長，營收可望創下歷史新高。

緯穎近年持續擴充旗下各廠區的產能，目前旗下全球產能分布，可以從其營業額的分布範圍得知，公開資料顯示，目前約有70%、至75%之間的產能，來自於北美墨西哥廠所供應，另外有10%、至15%是來自向母公司緯創捷克廠所委託代工的產品，至於亞太地區，則也占有10%、至15%。

2.凱碩：月增35%、年增121.4%

老牌電子大廠金寶旗下「小金雞」網通大廠凱碩近年持續在產品線上積極部署，隨著逐步入手相關訂單，也成功在市場上打出一片天。而凱碩近日也公布，7月營收達0.46億元，月增35%、年增121.4%，達到近15個月以來的新高紀錄，累積前7個月合併營收達2.05億元，年減53.2%。

據悉，凱碩成立於1998年6月26日，主要產品包含寬頻纜線終端用戶設備、無線區域網路產品、同軸電纜媒體轉換器。而金寶電子於2016年取得二分之一以上董事席次，成為擁有該公司實質控制權之母公司。目前該公司主要從事網通產品的 OBM/ODM 業務，產線類別包括「寬頻纜線終端用戶設備」、「網格無線路由系統」等。

3.鋐寶：月減18.8%、年減34.8%

仁寶集團旗下「小金雞」鋐寶積極切入低軌衛星市場，而公司近日已公告7月營收為0.55億元、月減18.8%、年減34.8%，合併前7個月營收達4.85億元，年減18.7%。而公司日前透露，目前已跟天線廠商達成合作，正式切入低軌衛星供應鏈，瞄準「用戶終端閘道器」，其效益估計後續將逐步顯現，預估整體營運將於下半年改善。

據悉，鋐寶科技（CBN） 為仁寶集團於2009年8月成立，而鋐寶非常注重客戶的需求，並提供高質量和成本競爭力的解決方案。鋐寶科技開發了四大類產品：網路，家庭安全，家庭娛樂和無線配件，以滿足廣大客戶的各方面需求。去年底鋐寶則特地召開法說會宣布，公司已逐步切入低軌衛星市場，攜手天線廠商瞄準用戶終端閘道器進行佈局。

4.無敵：月減46.3%、年增4.74%

代工大廠英業達旗下無敵，近年積極轉型投入車用倒車顯影、物聯網等AI 相關智慧AIoT裝置產品，成功切入汽車保險市場，公司近日公告7月營收達0.36億元，月減46.3%、年增4.74%，累積前7個月合併營收達2.82億元，年減17.4%。

據了解，無敵為英業達旗下的亞洲電子辭典領導廠商，並有BESTA自有品牌行銷全球，而公司早期以電子辭典起家，近年轉型聚焦AI相關領域，也開創雲端相關的事業，不僅搭上這波AI狂潮，也讓虧損大幅收斂，就整體而言，考量技術面強勢，產業轉型有成，市場關注後續走勢。

5.鼎天：月減14%、年減29.2%

廣達旗下鼎天公告7月營收達0.67億元，月減14%、年減29.2%，合併前7個月營收達5.47億元，年減15.7%，據悉，鼎天是全球衛星定位和無線通訊技術的領導廠商，所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星定位系統（GPS）主機板，專注于為全球客戶提供先進的位置感知、汽車雷達、雲端 AI 視覺解決方案和 ODM/OEM。

鼎天近來年積極發展車用產品，包括 AI 攝影鏡頭、先進駕駛輔助系統（ADAS）、駕駛者監控系統（DMS）等；展望未來，公司透露，經營團隊將持續以東南亞、歐美及日本等地為目標擴大車用市場，外界也看好後續表現，股價逆勢上揚，躲過市場賣壓的影響。

6.廣明：月減16.6%、年減33.2%

廣達旗下儲存與智能自動化系統大廠廣明公布 7 月合併營收 5.25 億元，月減16.6%，年減33.2%；累計其今年前 7 月營收為 45.94 億元，年減18.8%。廣明近年隨著雲端運算及網路的蓬勃發展，網際網路提供更多元服務，儲存媒體和方式快速演進，入手利多題材加持，也希望藉此能改善營運表現。

據悉，廣明旗下產品因固態硬碟具備省電、存取速度快、體積小、適應各種環境的優勢，在固態硬碟技術更成熟，製程快速演進的同時，價格也普遍為市場接受，種種優勢正符合目前資訊產業發展的趨勢及需求，固態硬碟的搭載率及出貨量持續成長。