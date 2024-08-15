鴻海最猛Q2 一天賺3.9億 單季與上半年都是三率三升

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
鴻海昨（14）日舉行法說會。 路透
鴻海昨（14）日舉行法說會。 路透

鴻海（2317）昨（14）日舉行法說會，公布第2季毛利率、營益率、淨利率較首季「三率三升」，單季獲利季增59%、達350.45億元，為同期新高，換算每天大賺近3.9億元，每股純益2.53元；上半年亦繳出「三率三升」佳績，每股純益4.12元，優於預期。

鴻海昨天法說會由發言人巫俊毅、財務長黃德才主持。巫俊毅指出，第2季財報優於預期，主要受惠AI伺服器動能強勁，統計集團第2季AI伺服器營收季增超過六成，占整體伺服器營收占比四成以上。

鴻海近六季毛利率與EPS 圖／經濟日報提供
鴻海近六季毛利率與EPS 圖／經濟日報提供

其他產品線方面，第2季消費智能產品先前預估較首季和去年同期持平，結果符合預期；雲端網路、電腦終端、元件和其他產品，均較首季和去年同期明顯成長，表現也都符合預期。

從產品營收比重來看，鴻海第2季消費智能產品占比約40%，雲端網路產品占比約32%，電腦終端產品占比約21%，元件和其他產品占比約7%。

根據鴻海揭露的財報數據，第2季合併營收1.55兆元，為同期最佳，季增17%、年增19%；毛利率6.42%，季增0.1個百分點，年增0.01個百分點。黃德才表示，毛利率上升，主要反映產品組合優化與營收規模擴大。

鴻海第2季營益率2.88%，季增0.1個百分點，年增0.51個百分點。在毛利率、營益率雙雙成長下，單季稅後純益來到350.45億元，季增59%、年增6%；淨利率2.26%，季增0.6個百分點，年減0.26個百分點，淨利率相較去年同期下滑，主要是去年上半年處分一些資產。

累計鴻海上半年合併營收2.87兆元、年增3.88%；毛利率6.37%，年增0.16個百分點；營益率2.83%，年增0.25個百分點；淨利率1.98%、年增0.32個百分點；稅後純益570.54億元，年增24.5%。


延伸閱讀

劉揚偉缺席鴻海法說會 原來在印度拜會總理莫迪

營收 鴻海

延伸閱讀

鴻海員工愛心總動員 體驗土城志工

鴻海法說會／雲端網路產品大幅成長、AI伺服器能見度大增 今年優於去年

初期漲沒量是好事？ 專家「鴻海今也漲起來」：散戶還在怕這時進場反而好

00881成分股擁權值三王「台積電、聯發科跟鴻海」！ 一張領息1千元15號最後買進日

相關新聞

鴻海最猛Q2 一天賺3.9億 單季與上半年都是三率三升

鴻海昨（14）日舉行法說會，公布第2季毛利率、營益率、淨利率較首季「三率三升」，單季獲利季增59%、達350.45億元，...

技嘉第2季每股賺4.66元 伺服器業務帶勁

技嘉（2376）昨（14）日公告第2季稅後純益29.62億元，季增46.3%，年增2.32倍，為近九季高點，每股純益4....

金寶第2季純益 攀八年來高點

電子產品代工大廠金寶（2312）昨（14）日公告第2季稅後純益4.52億元，季增3.2%，年增2.53倍，為近32季來高...

惠特 下季力拚轉盈

惠特（6706）昨（14）日召開法說會，董事長賴允晉表示，預期在先進封裝設備代工業務挹注營運，以及下半年虧損將有明顯收斂...

楠梓電、高技 營收帶勁

AI應用需求帶動高階高密度連接板（HDI）與厚銅板相關PCB升級，楠梓電（2316）、高技同步看好下半年營運可望優於上半...

玉晶光營運 大小摩按讚

外資摩根士丹利證券（大摩）、摩根大通證券（小摩）最新報告同步看好玉晶光，預期隨著iPhone相關營收增長、毛利率改善，皆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。