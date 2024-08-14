玉晶光營運 大小摩按讚

外資摩根士丹利證券（大摩）、摩根大通證券（小摩）最新報告同步看好玉晶光，預期隨著iPhone相關營收增長、毛利率改善，皆給予「優於大盤」評等，目標價分別為800元、620元。

大摩科技硬體產業分析師孟羽表示，玉晶光受惠較佳的毛利率及較低的成本，第2季獲利優於市場預期。其中，毛利率由2023年第2季的30.1%，大幅提升至2024年第2季的36.8%。

隨季節性需求改善，孟羽預期玉晶光下半年營運表現有望進一步提升，隨獲利上揚，玉晶光將出現投資價值重估（Re-rating）行情，維持「優於大盤」評等、目標價也維持800元。

展望後市，小摩科技產業分析師楊維倫表示，基於更高的產能利用率和逐步改善的高端鏡頭良率，上調玉晶光下半年及2025年的毛利率預測。

隨iPhone 16系列新機庫存回補需求預計在8、9月進一步增加，小摩對玉晶光第3季每股純益預測上調2%、達13.1元，給予「優於大盤」評級、目標價由560元升至620元。

楊維倫補充，考量玉晶光營運費用有效控制，和營收規模帶來更大的槓桿效應，因此下調2025年營運費用預估。